Cannes 78 – Hideo Kojima & Fatih Akin su tecnologia e narrazione

BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si è tenuto lo scorso 18 maggio a Cannes, al Marché du Film, l’incontro di Hideo Kojima e Fatih Akin con il pubblico, moderato da Arthur Cios. I due autori, il primo dal mondo dei videogiochi e l’altro da quello cinematografico, hanno riflettuto su quanto la tecnologia sia in grado di influenzare la narrazione nei vari media.

Kojima e Akin hanno iniziato parlando del loro rapporto d’amicizia, di come nutrano un profondo rispetto reciproco. Kojima racconta di essere sempre stato un grande fan del lavoro del regista, e che quando uscì Oltre la notte dovette scrivere un commento al film; quando lo vide il suo giudizio positivo sul film raggiunse Akin tramite amici comuni ne venne a conoscenza, e raggiunse il game designer in Giappone. Così i due artisti si conobbero e si piacquero, iniziando un’amicizia che dura da allora.

Alla domanda su cosa loro apprezzino dei rispettivi lavori, hanno entrambi argomentato riguardo alla potenza della creazione artistica. “Quello che cerchiamo nel cinema è sempre quel momento che non hai mai visto prima”, ha affermato il regista di Amrum, per poi chiudere con “E quando vedo il lavoro di Hideo, e i suoi videogiochi, le sue immagini, le sue idee, tutto il suo corpus di lavoro è pieno di momenti che non ho mai visto. Se volesse dirigere un film, sarebbe il migliore.”

“Nei film di Fatih – ha replicato l’autore di Metal Gear – vedo scene che non ho mai visto prima. Esistono molti generi cinematografici e lui lavora con molti tipi di protagonisti, bambini, vecchi e anche rifugiati. (…) I suoi film mi colpiscono nel profondo, anche se non sono della stessa nazionalità dei suoi protagonisti.”

La conversazione quindi si è poi spostata sul tema della tecnologia, e sulla sua rapidissima evoluzioni. Entrambi hanno molto riflettuto, portando diverse argomentazioni e punti di vista, sul ruolo di tecnologie come motion capture ed intelligenza artificiale all’interno delle rispettive esperienze lavorative.

Hideo Kojima ha parlato di quanto la tecnologia sia uno strumento senza limiti, capace di evolvere costantemente: “Questo è il livello attuale, ma la tecnologia si evolve giorno dopo giorno. Abbiamo anche molti specialisti che collaborano, architetti, psicologi, tutti lavorano per il videogioco. E anche l’Intelligenza Artificiale rientra nelle dinamiche.” Kojima conclude poi il suo pensiero scherzando sulla facilità con cui lui si distrae: “Mi piace fare videogiochi perché ogni giorno è diverso!”

Anche Fatih Akin si è espresso sull’argomento, riflettendo su come l’Intelligenza Artificiale sia in verità uno strumento utile: “Lavoro già con l’IA, quando scrivo. Non è che la sceneggiatura sia scritta con l’Intelligenza Artificiale, ma uso i chatbot per risolvere problemi relativi, ad esempio, a dubbi di grammatica e spelling delle parole”. Cose come Come scriveresti questa battuta? o Potresti riassumere questo spunto in una sola battuta?“ Inoltre, il regista ha voluto mettere in chiaro che questi sono strumenti da non temere e che possono, anzi, anche fornire nuove possibilità: “Sono ovviamente consapevole dei rischi dell’uso dell’Intelligenza Artificiale, ma vedo anche le opportunità e la libertà che c’è in essa.”

Un altro argomento molto discusso all’incontro riguarda la narrazione, nei videogiochi e nei film. Se Akin ha condiviso la sua immensa ammirazione per gli sceneggiatori in grado di lavorare su più strati e su più scelte narrative, ha anche affermato quanto i videogiochi stessi, nel loro approccio alla narrazione, lo ispirino.



Scuola di Cinema Triennale 2025-2026: aperte le iscrizioni!



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su questa questione, Kojima ha parlato della sua esperienza lavorativa comparando la sceneggiatura videoludica a quella cinematografica: “In questi media interattivi, non puoi davvero decidere la tua storyline, perché essa è nelle mani del giocatore. Quindi, tutti dicono che io sono un narratore, ma non mi definisco ancora un professionista di successo”. Ma il gamer designer ha espresso anche più di una perplessità riguardo alle frizioni che si generano tra il modo attuale di concepire lo storytelling nel videogioco ed il suo modo, liberissimo, di intendere il racconto: “Questa narrazione, al livello attuale, non permette al giocatore la vera libertà, e di questo sono molto scontento. Per questo credo nelle nuove generazioni, in cui potrebbero esserci autori in grado di far evolvere ancora di più le narrazioni interattive.”

Il terzo argomento su cui si è soffermato Arthur Cios è la motion capture: infatti, Fatih Akin ha interpretato Dollman, uno dei nuovi personaggi di Death Stranding 2 – il nuovo videogioco di Kojima, in uscita a breve. Parlando dell’esperienza, il regista ha spiegato che è stato tutto molto veloce, circa un quarto d’ora. Ma perché, come ha affermato Hideo Kojima, Akin interpreta una bambola e non hanno dovuto ricreare una rig completa: “Di solito, per Nicholas (Winding Refn) o per Guillermo (Del Toro), ci sono voluti nove mesi!”

Collaborazione molto sentita da Akin, che con orgoglio ha detto: “Siamo arrivati a Cannes per la Palma d’Oro, la Palma d’Oro, il livello finale, ma essere un suo personaggio è molto meglio!”



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi