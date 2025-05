Cannes 78 – Il primo Golden Globe per i documentari

Protagonista della premiazione sarà l’attrice e cantante Tessa Thompson, che consegnerà il premio a una delle opere in anteprima al 78° Festival di Cannes. In lizza sei documentari



In questa edizione del Festival di Cannes ci sarà una una novità assoluta: la creazione di un Golden Globe dedicato ai film documentari, assegnato dalla Artemis Rising Foundation. Il premio sarà consegnato al regista del documentario vincitore per “il suo contributo nel plasmare il genere documentario e nel mettere in discussione il modo in cui il pubblico vede il mondo”. A consegnare il premio sarà l’attrice e cantante Tessa Thompson, volto di Valchiria nel film The Marvels. L’evento, che si terrà il 19 maggio durante il Marché du Film di Cannes presso la sede di Plages des Palmes, prevederà una tavola rotonda, una cerimonia di premiazione e un ricevimento celebrativo.

Sei sono le opere in lizza, tutti documentari presentati in anteprima al Festival francese, tra cui: Orwell: 2+2=5 di Raoul Peck, importante regista afroamericano famoso per il film I’m Not Your Negro, che porta un documentario sulla vita e le opere di George Orwell; The Six Million Dollars Man di Eugene Jarecki, un documentario thriller sulle vicende di Julian Assange e sulla libertà di stampa ai giorni nostri; Mariska Hargitay, noto volto televisivo della serie Law and Order, presenta un opera intima sulla madre, la leggendaria Jayne Mansfield, dal titolo My Mom Jayne; il regista neozelandese Andrew Dominik, autore di Blonde, presenta un documentario su Bono degli U2, Bono: Stories of Surrender.

Il riconoscimento viene inoltre lanciato in occasione del 30° anniversario del premio L’Œil d’or di Cannes, presentato da La Scam (Société civile des auteurs multimédia), che viene dato al miglior documentario presentato in qualsiasi sezione.

La decisione di creare un premio dedicato ai documentari è stata spiegata da Regina K. Scully, fondatrice e CEO della Fondazione Artemis Rising: “Crediamo che la narrazione di storie di impatto sociale sia più importante che mai nel nostro mondo in continua evoluzione. Siamo entusiasti di collaborare con i Golden Globes per presentare questo fondamentale premio inaugurale a un documentarista ed elevare il genere”.

Mentre la presidente dei Golden Globes, Helen Hoehne, aggiunge con le sue dichiarazioni: “Questo premio è un passo avanti estremamente significativo per i Golden Globes nell’onorare i documentari. Riflette l’approccio delle premio all’innovazione di nuove frontiere, in un momento in cui dare risalto e sostenere la narrazione dei fatti non è mai stato così critico”.

Tessa Thompson si è detta onorata di consegnare, sostenere e far parte della giuria di questo premio e ha aggiunto: “spero che porti a un riconoscimento ancora maggiore del valore dei documentari nel portare la verità nella società”.



