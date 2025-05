Cannes 78 preview – The Secret Agent: gli anni ’70 secondo Kleber Mendonça Filho

Il regista brasiliano torna a Cannes per presentare in Concorso il suo nuovo film thriller politico, ambientato alla fine degli anni ’70 durante la dittatura militare brasiliana



Il regista brasiliano Kleber Mendonça Filho torna a Cannes, dopo aver conquistato il Premio della Giuria con Bacurau nel 2019, presentando il suo nuovo film The Secret Agent, in concorso alla 78a edizione del Festival.

Si tratta di un progetto personale nato dall’impegno civile e politico che ha sempre contraddistinto il lavoro di Mendonça Filho. Il regista ha scritto, infatti, la sceneggiatura basandosi su un’approfondita ricerca storica e su un’attenta analisi dei propri archivi personali, realizzando così un thriller politico intenso e coinvolgente.

Ambientato alla fine degli anni ’70, durante uno dei periodi più oscuri della dittatura militare brasiliana, The Secret Agent racconta la storia di Marcelo, un professore universitario quarantenne interpretato da Wagner Moura, che cerca di sfuggire dal passato trasferendosi a Recife in occasione della settimana di Carnevale. Accanto a Moura, vi è un cast internazionale di rilievo che comprende Udo Kier, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido, attrice conosciuta anche in Italia per il suo ruolo da co-protagonista accanto a Pierfrancesco Favino nel film Il traditore.

“Questo film è il risultato di un grande desiderio di continuare a filmare il Brasile e Recife , questa volta nel contesto storico del mondo di 50 anni fa, di un Brasile del passato. Volevo anche realizzare un film di mistero e suspense, in cui Recife fosse l’ambientazione principale” afferma il regista.

Distribuito da Minerva Pictures, il film avrà una colonna sonora firmata da Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, già collaboratori di Kleber Mendonça Filho in Bacurau, a conferma della continuità artistica che contraddistingue l’opera del regista brasiliano.



