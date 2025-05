Cannes 78 – Sentimental Value. Incontro con Joachim Trier e il cast

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Joachim Trier non è nuovo al festival di Cannes. Nel 2011 infatti ha concorso nella sezione Un Certain Regard con Oslo, 31. august, secondo film della Trilogia di Oslo, di cui fanno parte anche Reprise e l’ormai acclamato La persona peggiore del mondo. Con quest’ultimo Trier torna a Cannes nel 2021, occasione che vale all’interprete protagonista Renate Reinsve, il premio per la miglior attrice. A distanza di quattro anni Trier rivive la medesima esperienza: Sentimental Value è fin da ora uno dei titoli più apprezzati di questa Cannes 78 e Joachim Trier lo ha presentato oggi in compagnia del cast e della produzione.



SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancora una volta dalle parti del dramma, Sentimental Value esplora le complessità dei legami familiari, indagando il rapporto logorato eppure ritrovato tra due sorelle, Nora (Renate Hansen Reinsveen) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), che si ritrovano improvvisamente a dover fare i conti con il carismatico padre Gustav (Stellan Skarsgård), ormai dato per perduto. Quest’ultimo, un tempo rinomato regista, torna per offrire a Nora, attrice teatrale, un ruolo nel film che spera segnerà il suo ritorno sulle scene. Nonostante il rifiuto di Nora, Gustav non sembra affatto voler perdere tempo, reclutando una giovane ed entusiasta star americana (Elle Fanning), destinata a sconvolgere i già precari equilibri familiari.

Sulla realizzazione della sceneggiatura e più in generale del film, Joachim Trier e il suo sceneggiatore ormai sodale Eskil Vogt dicono: “La sceneggiatura del film ruota attorno a 3 concetti. La realizzazione di un film, di una famiglia e di una casa. Per prima è arrivata la famiglia e poi abbiamo ragionato sul resto. All’inizio avevamo pensato ad un film su delle sorelle e un padre assente, che da scomparso si fa improvvisamente presente, divenendo via via più ingombrante, senza il teatro di mezzo, né tantomeno il cinema. Dopodiché le cose sono cambiate. Ci siamo presi del tempo e come due vecchi amici, ci siamo seduti in una stanza, cercando di scoprire a che punto fossimo delle nostre vite. Abbiamo passato alcuni mesi tentando di allontanarci dalle aspettative e da quel tipo di sguardo esterno su cosa avremmo dovuto, oppure non dovuto fare dopo il grande successo de La persona peggiore del mondo e tutte quelle cose che accadono tra un film e un altro. Poi ci siamo detti che il nostro intento da sempre, è quello di realizzare film personali e volevamo fare qualcosa, che avesse a che fare con la riconciliazione, con il tempo trascorso in famiglia o qualcosa del genere. Non avremmo potuto pensarlo anni fa. Ma abbiamo potuto farlo adesso, avendo un punto di vista sulla vita certamente differente e in qualche modo più preparato, trovandoci ormai a metà percorso. Proprio per questo scrivendo e ragionando e più in generale vivendo, abbiamo capito che ogni genitore adulto complicato, è al tempo stesso un figlio ferito”.

Sull’arte di fare cinema poi, Trier ha svelato che a suo modo di vedere: “Creare qualcosa è un atto naturale per gli esseri umani. Io l’ho capito avendo figli e nel frattempo facendo cinema. Non è nemmeno qualcosa che risponde all’ambizione, è proprio una spinta naturale. La figura del padre che abbiamo scritto poi, proprio perché è prima di tutto un artista complicato, sa parlare due lingue, quella dell’arte e quella della vita. Ci siamo resi conto soltanto a quel punto, che volevamo parlare della vulnerabilità della comunicazione e dell’incapacità di parlare in famiglia e vedere se l’aspetto artistico potesse giocare un ruolo effettivo in tutto questo. Perché è vero che sempre più spesso, non riusciamo a parlare direttamente delle cose importanti, trovando sempre più modi indiretti per farlo, e l’arte è uno di questi. Quindi penso che sia la migliore possibilità che questa famiglia abbia per comunicarsi efficacemente le emozioni e capire i propri problemi. Non attraverso la classica scena cinematografica in cui ci si siede, si fa la scenata e infine si raggiunge una catarsi verbale, ma attraverso l’arte e i tempi dell’attesa. Credo che a volte sia bello e interessante lavorare proprio sul concetto di assenza e sperare nella pazienza del pubblico. Amo il cinema e il grande schermo per questa ragione, perché ti costringe all’attesa, alla pazienza e all’immobilità. Perché le persone gentili si impegnano, quando incontrano l’arte in questo modo. Sai che devi restare lì per un paio d’ore e che nulla è più importante di ciò che hai davanti agli occhi. D’altronde è una scelta, proprio come la gentilezza”.



Scuola di Cinema Triennale 2025-2026: aperte le iscrizioni!



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renate Reinsveen, già interprete de La persona peggiore del mondo, racconta del suo rapporto con Joachim Trier: “Ancor prima de La persona peggiore del mondo, io c’ero anche in Oslo, 31. August, anche se avevo soltanto qualche battuta, che a questo punto devo aver pronunciato e interpretato davvero molto bene direi. Joachim ha davvero la capacità di creare un’atmosfera sul set che è facilissima da gestire per noi attori e che permette di cogliere facilmente anche i più piccoli momenti. In più devo proprio dirlo, la sceneggiatura era davvero molto bella. Tale da permettere che apparissero delle cose, cose reali e al tempo stesso irreali, frutto delle emozioni e di qualcosa di estremamente personali, che si è provato nel corso della propria vita e che si ritrova improvvisamente sulla carta. Ci vuole un lavoro immenso per arrivare a qualcosa di simile e questa è davvero la più grande forza di Joachim Trier e Eskil Vogt. Non c’è nessuno come Joachim”.

Sul mestiere dell’attrice e il dialogo con il teatro, Reinsveen aggiunge: “Ho un grande rapporto con il teatro. Ho iniziato quando avevo nove anni. Tutti gli altri bambini si divertivano, mentre io lo prendevo sempre molto seriamente. E penso di aver imparato parecchio sulla mia vita grazie al teatro, così come penso che mi abbia guidato in tutte le cose che ho fatto, grandi o piccole, stesso discorso per le scelte che ho prese e sulle strutture sociali in cui mi ritrovavo e che facevo mie, pur non credendoci fino in fondo. Joachim Trier mi ha insegnato un nuovo modo di lasciarmi andare e liberarmi di ogni tensione. Quando ti affidi a lui e più in generale al cinema, devi lasciare andare e dopo, scusate la ripetizione, lasciare che le cose accadano, cosa molto spaventosa. La combinazione di teatro e cinema però, tornando all’origine della riflessione, mi sta davvero definendo come attrice. Mi sento assolutamente una combinazione di quei due mondi”.

Stellan Skarsgård, che interpreta qui le complessità logorate e logoranti dell’artista, dice di Joachim Trier: “Ho visto tutti i suoi film e mi sono piaciuti. Ho capito immediatamente che era un autore con cui volevo lavorare e che poteva tirare fuori qualcosa da me, che forse nessun altro sarebbe mai riuscito a vedere, né tantomeno a riesumare. Mi ha chiamato, è venuto a Stoccolma e ci siamo incontrati. Mi ha mostrato questa bellissima sceneggiatura, che era assolutamente perfetta, e io mi ci sono ritrovato appieno. Come sapete sono un uomo anziano che lavora nel cinema, con tanti figli che a loro modo, diverso dal mio mi auguro, lavorano a loro volta nel cinema. Parlava di me. Se volevo essere davvero bravo quindi, dovevo agire tra le righe. Ho imparato presto che quando lavori con Joachim Trier, è lui che vedi e lo vedi di continuo e lui vede te, facendoti sentire completamente a tuo agio e al sicuro, una cosa meravigliosa e sempre più rara. Comunque voglio aggiungere, che in quanto attore ormai di una certa età, mi sento la summa di tutto ciò che ho fatto e non soltanto di un paio di film. Ho imparato da qualsiasi genere di esperienza al cinema, perfino dai film brutti”.

Elle Fanning a sua volta aggiunge: “Come credo tutti qui, anche io ero e sono una grande fan de La persona peggiore del mondo e sapete in un certo senso, come credo chiunque qui, ho sempre avuto dei sogni e così una lista dei desideri. Come attrice poi, pensi costantemente ai registi con i quali ti piacerebbe lavorare e Joachim Trier era sicuramente in quella lista. Ero a New York quando ho ricevuto questa specie di sceneggiatura via email e ho sentito che Trier mi stava prendendo in considerazione per questa parte. Quando l’ho letta, sono rimasta completamente sbalordita. Non ti capita mai di trovare sceneggiature così toccanti e ricche di sfumature, ragione per cui l’ho letta molto velocemente. Tutti quelli che mi conoscono bene, sanno che quando leggo molto velocemente, è perché sono emozionata e colpita”.

A raccogliere un grande applauso è poi la sentita conclusione del regista Joachim Trier: “La tenerezza è il nuovo Punk per me. Ho bisogno di credere che possiamo vedere l’altro. Ho bisogno di credere che ci sia un senso di riconciliazione e che la polarizzazione, la rabbia e il machismo non siano le uniche vie da seguire.”.

Sentimental Value uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel corso dell’autunno 2025.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi