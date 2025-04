Cannes78 – I film italiani

Ci saranno Fuori di Martone in concorso, e nella sezione Un Certain Regard i due film Testa o croce? di Rigo de Righi e Zoppis e Le città di pianura di Sossai



Tra i titoli italiani selezionati oggi del 78° Festival di Cannes ci sono in concorso Fuori di Mario Martone, e nella sezione Un Certain Regard il western Testa o croce? di Alessandro Rigo de Righi e Matteo Zoppis e il road movie Le città di pianura di Francesco Sossai.

Dopo essere già stato in competizione a Cannes con Nostalgia, Martone torna ancora in gara con un film biografico sulla scrittrice Goliarda Sapienza, l’autrice di L’arte della gioia la cui serie è stata diretta da Valeria Golino. Ed è proprio lei, insieme a Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi a far parte del cast. Ambientata nella Roma del 1980, la storia segue la scrittrice Sapienza dopo un periodo di sconforto a seguito dei numerosi riscontri negativi sul suo romanzo. La donna finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, incontra dei detenuti che le cambieranno per sempre la vita, e instaurerà un rapporto profondo con l’attivista Roberta la quale riaccenderà in lei la voglia di tornare a scrivere.

C’è chi segue la scia delle storie di cui si parla negli ultimi anni, e chi invece continua a sperimentare. È il caso di Testa o croce?, dove i due cineasti italo-americani, già collaboratori nel film di finzione Re Granchio, raccontano una storia ambientata nel ’900 tra cowboy e spazi sconfinati. Nadia Tereszkiewicz interpreta Rosa, una donna in fuga insieme a Santino, interpretato da Alessandro Borghi, sulla cui testa pende una grossa taglia. I due sono inseguiti da Buffalo Bill, interpretato da John Reilly, mentre Rosa continua a sognare l’America.

Ancora più sperimentale è la scelta dell’esordiente Francesco Sossai, che con Le città di pianura racconta la vita di due amici cinquantenni, Carlobianchi e Doriano, che una sera incontrano il timido studente Giulio. Nelle pianure venete, i due uomini cambieranno per sempre il modo in cui il giovane vede la vita e l’amore. Il cast include Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi. Questo film rappresenta un’occasione importante per il cinema italiano: attirare l’attenzione internazionale e ribaltare le aspettative su ciò che ci si aspetta da una produzione nostrana. “Sono felice ed emozionato che il viaggio di Le città di pianura ci porti, con i nostri strambi protagonisti, dal Veneto alla Croisette”, dichiara il regista.

Quello che ci si aspetta dalla nuova edizione è quindi un bel mix di tradizione e rinnovamento capace di rompere gli schemi. Da un lato il forte legame con il territorio e le storie intime e l’estetica visiva, dall’altro il coraggio di sperimentare linguaggi nuovi e narrazioni che dialogano con il mondo.



