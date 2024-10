Carbonia Film Festival 2024. Il programma

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO DI SENTIERI SELVAGGI



Ritorna il Carbonia Film Festival, nel sud-ovest della Sardegna, dal 13 al 17 novembre. Fin dalla sua nascita, il Festival si concentra sui temi della migrazione, del lavoro e dell’attualità.

In questa edizione del 2024, il Festival accoglierà ospiti internazionali e italiani, tra cui Milad Tangshir, (qui la nostra intervista da Venezia 81) che incontrerà il pubblico per la presentazione di Anywhere Anytime, insieme al co-sceneggiatore del film Daniele Gaglianone. Vi saranno altri incontri con il pubblico: il regista palestinese Mohamed Jabaly presenterà Life is Beautiful, che intreccia la sua condizione di palestinese in Europa con la situazione della sua famiglia e dei suoi amici a Gaza; l’attrice Rosa Palasciano introdurrà Taxi Monamour di Ciro De Caro, (anche lui intervistato da Venezia 81) una storia di amicizia tra due donne apparentemente diverse; e Francesco Costabile, regista e sceneggiatore di Familia, presenterà il film. Inoltre, Silvia Luzi e Luca Bellino parleranno della loro esperienza di registe della fiction Luce.

Un’altra importante sezione del Festival è Spazio Sardegna, dove si proiettano le opere di artisti sardi che parlano del territorio, verranno presentati corti, teaser e in chiusura in anteprima, il film Sembra non finire mai di Erica De Lisio e Chiara Stravato, che racconta l’evoluzione della città di Carbonia.

Oltre alle proiezioni, ci sarà il reading del cantautore Dente con IPERBOLICA – Letture e canzoni tra le stelle e il mare, la mostra fotografica Sguardi Plurali sull’Italia Plurale, che include le opere partecipanti al concorso per giovani fotografi e fotografe con retroterra migranti, e la presentazione della graphic novel Nato in Iran di Majid Bita. Per chi ama la musica ci sarà il dj set di Spettine e di Yallah.

Il Festival continua il progetto Carbonia Cinema Giovani Filming Lab, un’iniziativa della Società Umanitaria che seleziona giovani filmmaker per una residenza artistica a Sulcis, durante la quale gireranno un documentario.

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale del Festival.



