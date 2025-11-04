Carbonia Film Festival 2025: il programma

A Carbonia, dal 5 al 9 novembre, ritorna il Carbonia Film Festival e per la sua decima edizione la città creerà uno spazio di incontro tra cinema, cultura e società con installazioni, incontri, proiezioni e musica.

Per la prima volta, dopo dieci anni, il festival ospiterà il concorso CFF10 composto da cinque titoli della recente stagione cinematografica. Il concorso si apre con Orfeo di Virgilio Villoresi, un’unione di animazione artigianale e cinema sperimentale, ispirata al Poema a Fumetti di Dino Buzzati, e prosegue con Paternal Leave di Alissa Jung dedicato alla adolescenza. Le sorelle registe Nicole e Valentina Bertani presentano Le Bambine, mentre Francesco Sossai porta La città in pianura, un road movie nelle strade del Veneto. Chiude la competizione il titolo Testa o croce? di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, un western rurale tra le campagne italiane. Verranno assegnati due premi, il primo da parte del pubblico, e il secondo da parte degli studenti coinvolti nel programma Carbonia Cinema Giovani.

Il programma ospita numerosi incontri con autori, come Salvatore Mereu, Giulia Camba, Stefano Cau, Letizia Dessì, e con attori, tra cui Romana Maggiora Vergano, protagonista del nuovo film di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi, presentato quest’anno a Venezia. E ancora Gianluca Matarrese con il suo documentario Il quieto vivere.

Un’altra ospite molto attesa è la regista iraniana Firouzeh Khosrovani e per l’occasione verranno proiettati i suoi lungometraggi più celebri: Radiograph of a Family, vincitore all’IDFA 2020, e Gli uccelli del Monte Qaf.

Per la prima volta verrà assegnato il Premio Città Carbonia, dedicato a una personalità che abbia saputo coniugare consapevolezza, visione e connessione profonda con la realtà. Il riconoscimento andrà a Salvatore Mereu, conosciuto per Ballo a tre passi, con cui vinse nel 2003 il premio per il Miglior Regista Esordiente a Venezia, e per i suoi più recenti titoli Assandira e Bentu.



Durante il festival si potrà vivere il Walk of Taste, un’area dedicata allo street food sardo e alla musica, aperta ogni giorno dalle 17.30 alla Fabbrica del Cinema e in piazza Roma. Ci sarà anche la possibilità di visitare l’installazione multimediale Mnemotheque del regista e compositore Giorgio Ferrero, e di ammirare il nuovo murale permanente dell’artista Camilla Falsini. Quest’ultima con le sue animazioni ha ispirato la sigla di quest’anno, che sulle note del brano La’ Ga Ti ddu Dongu dei Ratapignata, celebra l’essenza del festival: un viaggio collettivo fatto di emozioni, stupore e meraviglia.

A concludere il festival sarà l’evento speciale con Francesco Bianconi, cantautore e voce dei Baustelle, che proporrà una performance tra musica e parole insieme al pianista Alberto Bazzoli.

