Charlie Hunnam: l’angelo ed il diavolo della serialità

Con il disturbante ruolo del serial killer Ed Gein nella nuova stagione di Monster – la serie antologica di Netflix co-creata da Ryan Murphy e Ian Brennan -, Charlie Hunnam torna ancora una volta alla serialità televisiva che lo ha rivelato. Nato nel 1980 a Newcastle Upon Tyne, infatti, l’attore inglese ha debuttato nel mondo della recitazione alla fine degli anni ’90, grazie al teen-drama Biker Groove. La storia della sua scoperta è quasi fiabesca: Hunnam ha appena 17 anni quando, una vigilia di Natale, viene notato da un’agente di casting mentre fa acquisti in un negozio di scarpe insieme al fratello. Il primo ruolo televisivo di rilievo arriva poco dopo, con Queer as Folk (1999-2000), una serie incentrata sulle vicende di tre ragazzi omosessuali nella Manchester di fine millennio. Nella serie britannica, Hunnam interpreta uno dei tre protagonisti, un adolescente impulsivo e curioso alla scoperta della propria identità, con una recitazione ancora acerba ed insicura che lascia però già intravedere un futuro segnato dall’enfasi sulla sua angelica bellezza giovanile.

Una volta terminati gli studi in cinema e arti performative alla University of Cumbria, Hunnam decide di lasciare l’Inghilterra per tentare la strada americana. Ed è proprio oltreoceano che, dopo alcune apparizioni minori in serie televisive come Young Americans (2000), comincia a dedicarsi al cinema. Il primo ruolo di rilievo arriva nel 2002 con Nicholas Nickleby di Douglas McGrath, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens, in cui Hunnam interpreta il protagonista che dà nome all’opera, un giovane e romantico idealista, animato da un profondo senso di giustizia – ruolo questo che permette di solidificare l’immagine del giovane dalla bellezza limpida e ingenua, sostenuta da una recitazione composta e trattenuta. Con Ritorno a Cold Mountain (2003) Hunnam riesce presto ad allontanarsi dai ruoli angelici dei suoi esordi, dando voce e corpo a Bosie, un soldato spietato della Home Guard incaricato di catturare e punire i disertori del Sud durante la guerra di Secessione americana. Qui l’attore inglese tenta una recitazione più fisica ed istintiva, abbandonando la compostezza dei primi ruoli e lasciando che corpo e viso vengano deformati da un’energia tesa e nervosa. Ha spiegato Hunnam ad Elle: “Interpretavo sempre ruoli di ragazzi carini e angelici, come Nicholas Nickleby. A un certo punto mi sono chiesto: ‘Cosa sto facendo? Questo non è ciò che sono, nè come uomo nè come artista. Ho dovuto combattere contro l’idea che fossi troppo bello per poter risultare credibile come un duro“.



Questo spostamento verso personaggi più cupi e feroci – al soldato della Home Guard si aggiungono presto il leader carismatico di un violento gruppo di tifosi calcistici (Hooligans, 2005) e il militante di un gruppo di ribelli radicali e aggressivi (I figli degli uomini, 2006) – prepara Hunnam al ruolo che consacrerà definitivamente il suo successo: il Jax Teller della serie televisiva Sons of Anarchy (2008-2014). Nella serie, Hunnam interpreta il leader del club motociclistico fuorilegge SAMCRO, coinvolto in traffici illegali e lotte di potere nel Sud della California. Qui, l’attore porta a compimento la sua trasformazione del “bello e dannato” che lo impone come volto riconoscibile della nuova serialità americana: la grazia cede alla tensione, il fascino si indurisce, e la recitazione si costruisce su un equilibrio fragile tra carisma e vulnerabilità. L’intepretazione di Jax, figlio del fondatore di SAMCRO guidato dal desiderio di riformarne le regole, ma progressivamente intrappolato nelle stesse dinamiche di potere e violenza che vorrebbe superare, vale a Hunnam le prime candidature e una popolarità crescente.

Gli anni 2010 sono segnati dalle collaborazioni con autori affermati e dai tentativi di riavvicinarsi al grande schermo. Hunnam lavora con Guillermo del Toro nel 2013, in Pacific Rim, film di fantascienza ambientato in un futuro in cui l’umanità combatte mostri colossali provenienti da un’altra dimensione grazie ai Jaeger, giganteschi robot guidati da coppie di piloti connessi mentalmente. L’attore interpreta Raleigh Becket, uno dei piloti chiamati a difendere la Terra nell’ultima, decisiva battaglia, con un eroismo costruito sul corpo, sul carisma e sulla bellezza. Ha dichiarato Hunnam a proposito del suo coinvolgimento nel progetto: “Ho pensato che fosse una grande opportunità per lavorare con un regista che ammiravo molto. Non mi interessavano affatto i robot giganti che combattono contro mostri giganti“. Hunnam continua a collaborare con del Toro anche per il suo successivo film, l’horror Crimson Peak (2015), prima di passare ai set di Ritchie con King Arthur – Il potere della spada (2017), dove veste i panni di un giovane Artù chiamato a confrontarsi con il proprio destino, affidandosi ancora una volta alla fisicità possente ed eroica del proprio corpo. Con Civiltà perduta, l’attore abbandona parzialmente la dimensione eroica e muscolare dei ruoli precedenti per esplorare una recitazione più febbrile e ossessiva, in cui la bellezza fisica si incrina per diventare volto visibile della stessa ricerca disperata della civiltà perduta. Hunnam ha spiegato come, avendo avuto poco più di una settimana tra la conclusione del film di Ritchie e l’inizio delle riprese di quello di James Grey, si sia dedicato intensamente alla trasformazione fisica e psicologica nel nuovo personaggio, arrivando a digiunare fino all’inizio delle riprese e decidendo di allontanarsi da amici e familiari per tentare di comprendere meglio l’isolamento vissuto dal protagonista.

Dopo un altro film con Ritchie, The Gentlemen (2019), negli anni più recenti, Hunnam torna alla serialità con Shantaram e con Monster: The Ed Gein Story, che gli permette di riavvicinarsi e portare allo stremo quei ruoli oscuri e moralmente complessi che avevano segnato l’inizio del suo successo. Parallelamente, cerca anche di affermarsi come sceneggiatore, dedicandosi alla scrittura di film e serie originali: ha venduto diverse sceneggiature a importanti studi di produzione ma nessuna è ancora arrivata sul grande schermo. “È facile che mi vedano solo come il tipo tosto ma sensibile – ha spiegato Hunnam a GQ – Scrivere, invece, mi permette di creare personaggi che riflettono davvero chi sono oggi”. In Monster: The Ed Gein Story, Hunnam interpreta il celebre assassino del Wisconsin cercando di restituirne la dimensione umana e psicologica più che quella sensazionalistica e orrificante, con un approccio che punta a comprendere le motivazioni e la complessità del personaggio – Ryan Murphy ha già confermato la presenza dell’attore anche nella quarta stagione della serie, dedicata all’assassina Lizzie Borden e attualmente in produzione. Richiamando le movenze del Norman Bates di Psycho, a sua volta ispirato al vero Gein, Hunnam rinuncia alla muscolarità e al fascino che lo avevano reso celebre, scegliendo una recitazione fisica ma sottratta, attraversata da una tensione nevrotica e introversa, che trasforma il corpo il spazio del disagio e della colpa. Ancora una volta, è grazie alla serialità, dunque, che Hunnam trova lo spazio per sperimentare nuove metamorfosi mettendosi alla prova con ruoli ambigui e sfaccettati. E forse, in futuro, potrà essere proprio la sua stessa scrittura a consentirgli di spingersi ancora oltre nella trasformazione.