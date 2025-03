MASTERCLASS di REGIA con MIMMO CALOPRESTI, dal 25 marzo online







“Cos’è la vita senza l’amore? È solo un albero che foglie non ha più. E s’alza il vento, un vento freddo. Come le foglie, le speranze butta giù. Ma questa vita cos’è se manchi tu?” (Nada – “Ma che freddo fa”, 1969)

La canzone che Charlotte, quarantaduenne malata di schizofrenia, canticchia, racchiude in sé tutta la sofferenza che ha accumulato sin dalla sua infanzia. Interpretata da una ottima Linda Olsansky, la donna non ha infatti mai osato oltrepassare la soglia di casa sua in Trentino, per via di un padre, ottuso e alcolizzato, che la costringeva ad aiutarlo nella vita di campagna, utilizzando la scusa del suo essere “malata” per tenerla lontano dalla società. Quando un infarto colpisce l’uomo all’improvviso, a prendersi cura di Charlotte è il fratello Leo (Miro Maurer), anch’esso segnato dagli abusi – fisici e verbali – della figura paterna. Dopo essere saliti in macchina assieme, i due partono per Zurigo, dove Leo possiede una casa in cui ospitare la sorella. L’esperienza diventa, per Charlotte, l’occasione di potersi confrontare con quella realtà sociale che le è sempre stata preclusa.



Rolando Colla, nel suo costante pedinamento della protagonista, dimostra una grande attenzione per quanto riguarda la rappresentazione del “diverso” nella società. Servendosi di una sceneggiatura, scritta a quattro mani con Linda Olsansky, che evita la facile retorica del “malato” disprezzato da un mondo orribile, Colla riesce a raccontare realisticamente il percorso emotivo di Charlotte. La sua percezione “bambinesca” delle cose è accentuata dalle varie creazioni artistiche (principalmente disegni sui muri e animaletti di carta) da lei realizzate, oltre all’uso delle soggettive sfocate che rimarcano nuovamente la sua estraneità nei confronti degli individui che la circondano. Questa “lontananza” psicologica viene poi ulteriormente amplificata da una sequenza onirica che ha luogo nel corso di una festa organizzata dagli amici del fratello Leo. Col passare dei giorni, Charlotte si rende purtroppo conto che, anche se è scappata dalla persona che la teneva imprigionata in montagna, le sue particolari esigenze non possono essere soddisfatte neanche dal fratello, che deve guadagnarsi da vivere per sé stesso e la sua compagna. Le difficoltà economiche prendono dunque il sopravvento sull’affetto familiare, favorendo l’intolleranza verso i comportamenti “devianti” della sorella.

Servendosi quindi di una grande prova attoriale dell’interprete principale, Rolando Colla riesce a trattare con particolare sensibilità il tema delicato della malattia mentale, adottando la prospettiva della diretta interessata. Operazione già compiuta in passato da Werner Herzog nel suo documentario Paese del silenzio e dell’oscurità, incentrato sulla vita dei sordo-ciechi.

Charlotte, una di noi è, in definitiva, uno sguardo empatico sulla vita di una persona bisognosa d’aiuto, ma soprattutto, di fiducia da parte dei suoi cari, che purtroppo non si rivelano sempre all’altezza delle aspettative.

Regia: Rolando Colla

Interpreti: Linda Olsansky, Miro Maurer, Vilmar Bieri, Rian Büsching, Maria R. Sautter, Jiří Mádl

Distribuzione: Kiné Società Cooperativa. In collaborazione con Lo Scrittoio

Durata: 120’

Origine: Svizzera, Italia, 2023

