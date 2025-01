Che cos’è Shōgun, la serie che ha trionfato ai Golden Globes

SCRIVERE UNA SERIE TV: il corso online (in offerta!) dall’11 gennaio



La cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025 ha visto trionfare, sul fronte delle serie televisive, l’acclamato dramma storico Shōgun, creata da Justin Marks e Rachel Kondo e prodotta da FX e Hulu. La serie aveva ottenuto quattro candidature e le ha vinte tutte: miglior serie drammatica, miglior attore protagonista a Hiroyuki Sanada, miglior attrice protagonista ad Anna Sawai e miglior attore non protagonista a Tadanobu Asano. I primi tre premi rispecchiano quelli degli Emmy Awards dello scorso settembre, dove Shōgun ha battuto ogni record, diventando la serie più premiata in una singola edizione (18 vittorie su 25 nomination) e rendendo i due protagonisti i primi attori giapponesi a ottenere un Emmy.

Shōgun – disponibile in Italia su Disney+ – è un adattamento dell’omonimo libro di James Clavell, pubblicato nel 1975, ed è ambientata nel Giappone feudale del 1600, quando l’isola era stata scoperta da poco dai portoghesi, che ne tenevano segreta l’esistenza al resto dell’Europa. Al centro del racconto c’è il lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), che cerca di impedire un colpo di stato dei suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti, instaurato dopo la morte dell’ultimo Shōgun. Quando il marinaio inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis), in missione segreta per conto della corona inglese, naufraga in un villaggio di pescatori nelle sue terre, Toranaga si affida all’interprete Toda Mariko (Anna Sawai) per sfruttare i segreti e le conoscenze di Blackthorne a suo vantaggio e ribaltare le sorti del potere.

La storia è basata su eventi realmente accaduti ed esplora le vicende che hanno portato alla battaglia di Sekigahara del 1600. Molti personaggi sono infatti versioni fittizie di figure storiche: John Blackthorne è in realtà William Adams, il primo britannico ad aver raggiunto il Giappone, Toda Mariko è Hosokawa Tamako, nobildonna convertita al cristianesimo, mentre Yoshii Toranaga è l’alter ego di Tokugawa Ieyasu, capostipite dello shogunato Tokugawa (1603-1868), anche noto come shogunato di Edo, dal nome della capitale (oggi Tokyo).



Inizialmente, Shōgun doveva essere una miniserie, e infatti la prima stagione, composta da 10 episodi, copre tutti gli eventi raccontati nel libro. La grande popolarità ottenuta (prima ancora dei premi) ha però spinto FX e Hulu a rinnovare la serie per altre due stagioni, che sono al momento in sviluppo. Parte del successo è dovuto alla grande cura visiva e tecnica dello show, dalle scenografie ai costumi alla resa dei dialoghi (perlopiù in giapponese). Sanada, che è anche produttore, ha raccontato più volte come uno degli obiettivi principali nel realizzare la serie fosse l’accuratezza storica, e che per farlo ha insistito affinché fossero impiegate maestranze giapponesi. Lo stesso vale per il cast, che include alcuni dei più importanti attori giapponesi (Sanada e Asano su tutti).

Inoltre, Shōgun ha sicuramente attirato tutti gli spettatori che da anni sono orfani di Game of Thrones e dei suoi intrighi politici, un vuoto che nemmeno il prequel House of the Dragon sembra essere stato in grado di colmare in pieno. Del resto, in Shōgun mancano i draghi, ma ciò che affascina è la cultura giapponese, dalla quale il pubblico occidentale è sempre più attratto, perché fatta di valori, usanze e costumi lontanissimi dai nostri.

Fascinazione che in parte è merito, per una strana coincidenza, di Shōgun stesso. O meglio, dell’altro Shōgun, cioè il primo adattamento televisivo del libro di Clavell, andato in onda nel 1980 su NBC, che infranse diversi tabù per la televisione (come le scene di nudo) e fece conoscere al pubblico americano la cultura nipponica come mai prima di quel momento. Fu infatti il programma più visto della storia del network, nonostante l’assenza dei sottotitoli per i dialoghi in giapponese, scelta giustificata con il fatto che, essendo la serie raccontata dal punto di vista di Blackthorne, dal momento che lui non capiva il giapponese nemmeno lo spettatore avrebbe dovuto capirlo. Nella serie del 2024, l’approccio è stato diverso, anche perché il punto di vista si sposta verso i personaggi giapponesi. Tuttavia, Blackthorne rimane l’ancora di salvezza per lo sguardo occidentale, il tramite attraverso cui immergersi in quel mondo alieno. Con la differenza che lui non ha i sottotitoli a sua disposizione.



