Ormai è sempre più difficile mettere in scena una storia sci-fi davvero convincente, siamo talmente immersi nella nostra quotidiana distopia da stupirci sempre meno davanti a certi racconti. Serve allora qualcosa che sposti l’attenzione su altre questioni, altre tematiche, insomma qualcosa di nuovo, o perlomeno un’idea originale. Non è certo Chien 51, il poliziesco fantascientifico che, insieme a BAC Nord e Novembre, compone la trilogia su criminalità e forze dell’ordine diretta da Cédric Jimenez.

In un futuro non lontano, Parigi è divisa in tre zone che separano le classi sociali e tutta la popolazione è controllata tramite un sistema di intelligenza artificiale chiamata ALMA. Non solo è capace di sorvegliare, riconoscere e tenere traccia di tutti gli abitanti, ALMA è un AI predittiva, ovvero è in grado di creare possibili scenari di una certa scena del crimine e limitare il margine di errore degli agenti di polizia, ormai ridotti a semplici “sorveglianti” e impiegati della giustizia. Quando il creatore di ALMA viene assassinato, Salia (Adèle Exarchopoulos), un agente di alto livello, e Zem (Gilles Lellouche), un poliziotto solitario della Zona 3 con un occhio di riguardo verso i meno fortunati, sono costretti a collaborare per risolvere l’omicidio e svelare una presunta cospirazione orchestrata dal capo del gruppo di ribelli rivoluzionari (Louis Garrel).



La Parigi messa in scena da Jimenez in Chien 51 è una società di stampo orwelliano in cui ognuno è costantemente controllato e schiacciato dalla polizia e dai droni sguinzagliati da ALMA; soprattutto gli abitanti della Zona 3, ovvero una sorta di ghetto da cui è possibile uscire solo con un permesso di lavoro a tempo, oppure vincendo il quiz televisivo Destiny che mette in palio il trasferimento nella Zona 2 per un bambino “fortunato”. Il principio del panopticon è qui ripreso e al contempo superato, in quanto il sistema ALMA oltre a osservare senza essere osservata, raccoglie e memorizza una quantità di dati sterminata, riuscendo a prevedere i crimini prima ancora che essi vengano commessi. No non è un déjà vu, è proprio la trama di Minority Report, anche se in questo caso il sistema è molto meno infallibile e alcuni omicidi vengono comunque commessi eludendo il controllo di ALMA. Jimenez non pesca solo da Dick-Spielberg, ma un po’ da tutti i titoli del genere che hanno al centro uno strumento ultra-intelligente privo di coscienza e umanità a cui è stato consegnato un potere enorme e la sicurezza di tutti. Di certo c’è molto di Io, Robot di Isaac Asimov, da cui è stato tratto l’adattamento del 2004 di Alex Proyas, e in particolare V.I.K.I., il supercomputer che funziona come una mente alveare collegata a tutti i robot della città. E come non pensare all’Entità, l’AI malefica protagonista degli ultimi due capitoli della saga di Mission: Impossible (Dead Reckoning, The Final Reckoning). Il nemico perfetto della nostra epoca sembra essere quello digitale, fluido e invisibile, qualcosa di inafferrabile che aumenta il proprio potere ingurgitando dati e informazioni manomettendo di fatto la realtà e trascinando l’umanità in un turbinio di paranoie senza fine e risoluzione. Almeno nell’universo privo di Ethan Hunt.



In Chien 51, Jimenez raccoglie elementi eterogenei provenienti dalla cultura cyberpunk e aggiunge lo spirito di rivolta e insurrezione che caratterizza da sempre lo spirito del popolo francese, abituato a tagliare la testa al re quando le cose non vanno per il verso giusto. In questo senso poteva essere molto interessante nell’economia narrativa del film il gruppo di ribelli capeggiato da Louis Garrel, un leader dal volto riconoscibile elevato a simbolo, e come tale impossibile da sconfiggere, soprattutto in un futuro di riproducibilità pressoché infinita. Di spunti interessanti ce ne sono ma poco sviluppati e le varie suggestioni non riescono a rispondere agli interrogativi posti dal film. Si pensi alle conclusioni di Kimi, il piccolo gioiello di Steven Soderbergh che riflette su questioni molto simili, a cominciare dal tema della sorveglianza governativa. Exarchopoulos e Lellouche sono una buona coppia, nonostante non si accendano mai realmente e la loro evoluzione sia davvero poco credibile, a cominciare dalla svolta alla 007 del poliziotto. Resta un action sci-fi di impostazione televisiva tutto sommato godibile, nulla di più.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2.5 Sending Il voto dei lettori 3 ( 1 voto)



