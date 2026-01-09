-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Ciak! Si Legge. Quando il cinema incontra i libri

Il progetto è un’iniziativa che fonde cinema e letteratura, non come oggetti di studio ma come strumenti vivi per interrogare il presente. Ogni ultima domenica del mese presso la Libreria Eli, a Roma

di

Il progetto Ciak! Si legge fonde cinema e letteratura, non come oggetti di studio ma come strumenti vivi per interrogare il presente, costruire comunità e riattivare la partecipazione culturale. L’appuntamento è ogni ultima domenica del mese, dal 25 gennaio 2025, presso la Libreria Eli (in Viale Somalia 50/A) che si trasforma in uno spazio dove i decenni italiani prendono vita attraverso film, documentari, libri, musica e testimonianze. Il giorno 13 gennaio alle 18 si terrà la presentazione dell’intero progetto – ingresso libero su prenotazione. L’obiettivo principale di Ciak! Si legge è discutere e dare importanza all’archeologia del presente: capire chi siamo attraverso chi siamo stati.  

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Ciak! Si legge si rivolge a tutti: al pubblico che cerca esperienze culturali autentiche, agli operatori del settore, alle istituzioni. È un’occasione per riaffermare che la cultura vissuta insieme in una sala cinematografica, in una libreria, in uno spazio condiviso, che può essere un antidoto alla solitudine digitale e il fondamento di una società civile e democratica. Il team del progetto è formato da Fabio Cortese, giornalista professionista, anche caporedattore centrale del TG3, responsabile esteri e cronaca; Claudio Trionfera, Critico cinematografico, scrittore, capo ufficio stampa della Mostra di Venezia; Stefano Pierpaolisaggista e direttore della storica associazione culturale romana Filmstudio. 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Il format di ogni serata, dalle 17.30 alle 20.30, è pensato per essere un’esperienza immersiva. È prevista un’apertura con brani di film del decennio e musiche d’epoca, un racconto delle diverse epoche con richiami all’attualità e interventi di ospiti del mondo culturale. Durante l’intervallo si terrà un aperitivo e verrà dato ampio spazio agli incontri per favorire il networking culturale, mentre nel secondo tempo sono previsti omenti musicali e letterari, e ampio spazio al dibattito e alla partecipazione del pubblicoÈ possibile prenotarsi e consultare tutte le informazioni complete sulla pagina dedicata. Di seguito le date di tutti gli appuntamenti: 

  • 25 gennaio
    Anni ’50 – L’Italia che rinasce 
  • 22 febbraio
    Anni ’60 – Il boom e le sue ombre 
  • 29 marzo
    Anni ’70 – Utopie e tragedie 
  • 26 aprile
    Anni ’80 – Gli anni del riflusso 
  • 31 maggio
    Anni ’90 – La fine delle certezze 

 

------------------------------------------------
------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------