Ciak! Si Legge. Quando il cinema incontra i libri

Il progetto Ciak! Si legge fonde cinema e letteratura, non come oggetti di studio ma come strumenti vivi per interrogare il presente, costruire comunità e riattivare la partecipazione culturale. L’appuntamento è ogni ultima domenica del mese, dal 25 gennaio 2025, presso la Libreria Eli (in Viale Somalia 50/A) che si trasforma in uno spazio dove i decenni italiani prendono vita attraverso film, documentari, libri, musica e testimonianze. Il giorno 13 gennaio alle 18 si terrà la presentazione dell’intero progetto – ingresso libero su prenotazione. L’obiettivo principale di Ciak! Si legge è discutere e dare importanza all’archeologia del presente: capire chi siamo attraverso chi siamo stati.



Il cinema in Timeline – Corso online dal 26 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciak! Si legge si rivolge a tutti: al pubblico che cerca esperienze culturali autentiche, agli operatori del settore, alle istituzioni. È un’occasione per riaffermare che la cultura vissuta insieme in una sala cinematografica, in una libreria, in uno spazio condiviso, che può essere un antidoto alla solitudine digitale e il fondamento di una società civile e democratica. Il team del progetto è formato da Fabio Cortese, giornalista professionista, anche caporedattore centrale del TG3, responsabile esteri e cronaca; Claudio Trionfera, Critico cinematografico, scrittore, capo ufficio stampa della Mostra di Venezia; Stefano Pierpaoli, saggista e direttore della storica associazione culturale romana Filmstudio.