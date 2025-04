Cinemacon 2025, i trailer più importanti

La vetrina mondiale del cinema si è svolta tra il 31 marzo e il 3 aprile. Sono stati mostrati i trailer del nuovo Avatar, The Naked Gun, One Battle After Another e il nuovo film sui Fantastici Quattro



Il Cinemacon è la più grande vetrina al mondo del cinema statunitense, dove i distributori si riuniscono a Las Vegas nel Ceasar’s Palace per scoprire le nuove offerte audiovisive, ciò che le case di produzione hanno preparato per il grande pubblico. Quest’anno il Cinemacon si è protratto per quattro giorni, tra il 31 marzo e il 3 aprile, e le rivelazioni sono state molteplici. Scream 7 è stato confermato, così come sono stati confermati i due film su Spider-Man: Brand New Day del MCU e Beyond The Spider-Verse della Sony. Inoltre, tra i vari annunci c’è il nuovo reboot della saga di Resident Evil, Jumanji 4 e il live-action di The Legend of Zelda. Dulcis in fundo, anche il nuovo trailer di 28 anni dopo e il casting del film sui Beatles. Ecco i trailer più interessanti tra quelli mostrati al Cinemacon.

Avatar: Fire and Ash

Il nuovo capitolo della saga di Avatar è stato rivelato in un trailer grandioso, che con la sua colonna sonora inneggia a momenti sacri ed epici. Scritto e diretto sempre da James Cameron, nel cast tornano i protagonisti storici: Sam Worthington e Zoe Saldaña, assieme a Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La trama sembra ruotare attorno a un nuovo popolo, legato al fuoco e alla lava, tra nuove guerre e il bisogno di rinsaldare i legami affettivi.

The Naked Gun

Conosciuto anche come The Naked Gun 444¼: Law of Toughness, si tratta del reboot della celebre saga demenziale ideata da David Zucker con Leslie Nelson protagonista. Il nuovo film sarà diretto da Akiva Schaffer (Cip & Ciop agenti speciali) e avrà come nuovo protagonista Liam Neeson, nei panni di Frank Drebin Jr. – forse il figlio del poliziotto originale. Nel cast oltre a lui figurano anche Pamela Anderson, Busta Rhymes, Danny Huston e Paul Walter Hauser.

I Fantastici Quattro: gli inizi

Il nuovo adattamento sul grande schermo dei Fantastici Quattro era molto atteso, e il trailer sembra promettere molto bene. Matt Shakman (Wanda Vision) firma la regia, mentre il cast è di prim’ordine: Pedro Pascal come Mr Fantastic, Vanessa Kirby come Donna Invisibile, Joseph Quinn come la Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach come la Cosa. La storia, ambientata negli anni Sessanta, sembra esplorare il concetto di famiglia non solo come legame di sangue ma anche affettivo, con i Fantastici Quattro che riflettono sulle loro origini e il peso che si portano dietro. Dulcis in fundo, Galactus appare in chiusura.

One Battle After Another

Si tratta del nuovo film di Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), con protagonista Leonardo DiCaprio. Scritto e prodotto sempre dal regista, il film parla di un padre, un ex-rivoluzionario, alla ricerca di sua figlia rapita da un suo antico nemico. Assieme a DiCaprio nel cast figurano anche Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. Con un montaggio frenetico e una musica incalzante, il trailer sembra presagire a un film all’ultimo respiro.

Superman

Non un trailer ma una bella anticipazione sul prossimo film DC di James Gunn (The Suicide Squad-Missione suicida), che firma la regia, la sceneggiatura e la produzione. Si tratta del nuovo Superman con protagonista David Corenswet, perlopiù mostrato in una sequenza nei ghiacci con il suo super-cane. Inoltre, vengono presentati anche Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, Isabela Merced in quelli di Hawkgirl e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.



