COMICON 2026: le prime anticipazioni

Il Comicon 2026 di Napoli si svolgerà anche quest’anno alla Mostra d’Oltremare, dal 30 aprile al 3 maggio. In attesa dell’avvio ufficiale del festival dedicato alla cultura pop, arrivano le prime anticipazioni su ospiti internazionali, eventi e “magister” di questa 26ª edizione. “Dopo avere celebrato il traguardo delle 25 edizioni, il festival inizia a svelare il programma 2026 partendo da alcuni ospiti internazionali accomunati da un sottile filo rosso: il coraggio di ridefinire i linguaggi creativi sfidando i contesti editoriali”, dichiara Matteo Stefanelli, Direttore artistico di COMICON.

A ricoprire il ruolo di Magister quest’anno sarà Leo Ortolani, il celebre fumettista toscano della serie intitolata Rat-Man, uscita in edicola per vent’anni con Panini Comics, ma anche di opere di divulgazione scientifica per Comics & Science, passando per un western spaghetti, Matana, e per una graphic novel, Cinzia. Ortolani ha, inoltre, oltrepassato le barriere del fumetto, calcando il palcoscenico con Stefano Bollani, scrivendo uno spettacolo per Arturo Brachetti e la sceneggiatura di un film con Lillo Petrolo, Elf me. L’autore sarà protagonista di una mostra che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera e sarà al centro di talk, incontri e iniziative speciali.



Il programma inizia a delinearsi con la presenza di ospiti nazionali e internazionali. Tra i primi artisti di COMICON Napoli 2026, arrivano Kazuhiko Torishima – influente dirigente editoriale giapponese che ha plasmato le carriere di maestri come Akira Toriyama, creatore di Dr. Slump e Dragon Ball – e Koji “IGA” Igarashi, creatore di videogiochi e padre del genere “Metroidvania”, noto per aver rivoluzionato la serie Castlevania e per la creazione della serie Bloodstained. E sempre dal Giappone, saranno presenti: Shintaro Kago, maestro del genere grottesco Ero-Guro, e Satoshi Shiki, che ha ottenuto un ampio riconoscimento come artista principale di Attack on Titan – Before the Fall e per Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda.



Il festival che celebra la cultura videoludica ospiterà anche talk e incontri con il pubblico con l’attore e doppiatore Troy Baker – voce di videogiochi cult come The last of us I e II, Call of Duty, Fortnite e Death Stranding I e II di Hideo Kojima – e i compositori Austin Wintory e Tomoyuki Tanaka. Infine, Andrea Pessino, collaboratore di Blizzard Entertainment e creatore delle tecnologie di base per diversi blockbuster della serie di videogiochi WarCraft.

In rappresentanza del mondo del fumetto americano, invece, sono stati annunciati al COMICON 2026 i fumettisti Alex Maleev e David Mack, entrambi collaboratori di giganti dell’editoria USA come Marvel Comics, DC Comics e Dark Horse.

Ad aprire il programma di COMIC(ON)OFF Napoli, il fuori festival in città, sarà la mostra dedicata a Robert Crumb, padre fondatore e figura centrale della scena dei comics underground americani degli anni ’60 e ’70 con la sua critica sociale con tono satirico. La mostra aprirà a Napoli nella primavera 2026 e sarà il cardine delle iniziative collaterali che animeranno la città campana.

Maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane sul sito ufficiale.

