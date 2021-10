È ancora una volta l’incubo la dimensione adatta a far deflagrare il cinema di Vincenzo Salemme, fargli posare a terra le redini della conduzione registica e lasciar che il suo splendido corpo attoriale si liberi dalle necessità drammaturgiche dell’opera per esplodere in una performance puramente comica, libera di abbattere i paletti entro cui volutamente s’incanala. La risata così a lungo trattenuta, perché fino a quel momento sommessa, prorompe e diventa un punto di non ritorno per lo stesso lungometraggio, ormai consapevole di non poter tornare più indietro sulle pacificate strade del cinema borghese a cui ha aderito in gran parte fino a lì. In Con tutto il cuore, la scena del turbolento sogno fatto dal protagonista Ottavio Camaldoli in cui egli si vendica parossisticamente – quell’abito giallo! – dei piccoli grandi soprusi perpetrati a suo danno dal preside, dall’amministratore di condominio, da salumieri ed edicolanti vari è molto più del classico assolo comico che il regista riserva all’interprete. Perché rappresenta sia la vivacità del suo cinema, ancora magnificamente capace di queste schegge, ed allo stesso tempo ne evidenzia i suoi limiti proprio per questa episodicità frammentaria.

Adattando ancora una volta per lo schermo uno dei suoi testi teatrali, Con tutto il cuore racconta la storia di un anodino e attempato professore di latino e greco a cui viene trapiantato il cuore di O’ Barbiere, feroce delinquente (la camorra non viene mai significativamente nominata, come ad escluderla dalla sovraesposizione mediatica che invece film e serie compiono ormai da vent’anni) ucciso dal rivale Mangiacarne. La mamma del defunto, l’altrettanto temibile Donna Carmela (Cristina Donadio), cerca allora di rendere “o’ fesso” il veicolo di una vendetta postuma che possa riabilitare la potenza della famiglia offesa da questo sfregio. Lo spunto narrativo che in altre occasioni è stato declinato secondo varianti horror qui è invece la base di partenza per una girandola di situazioni comiche basate proprio sulla tentata coercizione a delinquere di un uomo a cui viene richiesto, forzando le leggi della scienza, di ereditare il violento patrimonio genetico del donatore.