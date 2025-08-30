Venezia 82 – Frankenstein: incontro con Guillermo Del Toro e il cast

Oltre al regista, hanno partecipato alla conferenza stampa il compositore Alexandre Desplat e il cast: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz e Felix Kammerer.



Dopo il Leone d’oro vinto nel 2017 per La forma dell’acqua, Guillermo Del Toro torna in concorso al Lido con Frankenstein, uno dei film più attesi di questa edizione della Mostra del Cinema.

La conferenza stampa ha visto riuniti il regista insieme agli attori Oscar Isaac, Christoph Waltz, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer e al compositore Alexandre Desplat.



La realizzazione di Frankenstein rappresenta un grandissimo traguardo per Del Toro, che sin dall’infanzia è affezionato a questa storia. “Fin da bambino non ho mai davvero capito i santi” spiega “Poi, quando vidi Boris Karloff sullo schermo, compresi cosa fosse davvero un santo o un messia. Così ho seguito la Creatura fin da piccolo, e ho sempre aspettato che il film venisse realizzato nelle giuste condizioni: sia creative, per raggiungere l’ampiezza che per me era necessaria a renderlo diverso, sia produttive, per poterlo girare su una scala tale da ricostruire un intero mondo”.

Per questo, i set del film sono stati interamente ricostruiti, permettendo agli attori di interagire con scenografie reali: “Il set stesso è diventato un personaggio del film”, ha spiegato il regista.



Del Toro ha dichiarato di essersi ispirato alla stessa Mary Shelley nella creazione dell’opera: “Il libro è stato scritto da una donna inglese di diciannove anni piena di domande che nessuno si stava chiedendo in quel modo al suo tempo. Se capite la storia di Frankenstein, capite lei. È un libro profondamente autobiografico, incredibilmente sincero e diretto. Ho pensato: ‘Devo fare la stessa cosa.’ Il mio dovere principale è stato creare un film urgente, e al tempo stesso rinnovarlo per un pubblico contemporaneo. Vorrei che pensaste a questo film come un classico reinterpretato con urgenza”.

Tuttavia, il regista tiene a precisare che il suo Frankenstein non è da intendere come una metafora dell’AI: “Viviamo certamente in un’epoca di terrore e intimidazione. E la domanda fondamentale del romanzo è: ‘Cosa significa essere umani? Cosa ci rende umani?’ Non c’è compito più urgente che rimanere umani, in un’epoca in cui tutto ci spinge verso una visione ‘bipolare’ della nostra umanità. Il film cerca di mostrare personaggi imperfetti e il diritto che abbiamo di restare imperfetti, di comprenderci a vicenda anche nelle circostanze più oppressive”. Aggiungendo, poi, scherzando: “Non sono spaventato dall’intelligenza artificiale, sono spaventato dalla stupidità naturale”.



Oscar Isaac ha poi raccontato di essersi avvicinato al personaggio di Victor Frankenstein più come a un artista che a uno scienziato, spiegando di essersi innamorato immediatamente del progetto e di esservisi dedicato con totale coinvolgimento fin dall’inizio.

Jacob Elordi ha, invece, affermato di aver riversato tutta la sua essenza nel ruolo del mostro: “È stato un contenitore in cui ho potuto riversare ogni parte di me stesso. Dal momento in cui sono nato fino ad oggi, tutto ciò che sono è racchiuso in quel personaggio. E per molti versi, la creatura che appare sullo schermo in questo film è la forma più pura di me stesso. Lui è più me di quanto io sia me stesso”.

Le sale accoglieranno Frankenstein il 17 ottobre, mentre Netflix lo renderà disponibile dal 7 novembre.



