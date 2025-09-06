Intima e profonda auto-analisi di un regista che racconta senza filtri la vita da artista in Italia e riafferma con forza la magia del cinema in sala. VENEZIA 82. Giornate degli Autori



Il quarto lungometraggio diretto da Bonifacio Angius (dopo Perfidia, Ovunque proteggimi e I giganti) potrebbe sembrare l’ennesimo esempio di autoanalisi psicologica di un regista, se non fosse per l’estrema sincerità e lucidità delle riflessioni che l’autore in questione affronta su una vasta gamma di tematiche quali la famiglia, le relazioni sentimentali, il rapporto con il passato e l’alone quasi “mistico” dell’esperienza della sala cinematografica.

In poco più di un’ora e mezza, si assiste alla rappresentazione su schermo di tutte le paure, le ansie, i rimorsi e le inquietudini provenienti dal “sottosuolo” della coscienza del cineasta, qui anche protagonista nella parte di un regista fallito intento a realizzare il suo film autobiografico. La narrazione asseconda il flusso di pensieri del cineasta con un montaggio fatto in larga parte da ellissi e salti temporali che alternano i momenti di “confessione” con quelli legati ai ricordi d’infanzia, al centro dei quali vi è il figlio dello stesso Angius.



Fatta eccezione per le parti dei familiari interpretate da attori quali Edoardo Pesce, Geppi Cucciari e Giuliana De Sio, tutto il resto del film si regge sull’istrionismo e sulla verve auto-ironica del suo protagonista/regista, che coglie ogni occasione per lanciare delle feroci stilettate verso chiunque: dagli odiosi zii delle sequenze flashback all’industria del cinema italiano in generale, colpevole di tarpare le ali ai progetti più ambiziosi e di giocare continuamente di rimessa.



Come già spiegato dallo stesso regista nell’intervista realizzata durante la 22° edizione delle Giornate degli Autori a Venezia 82, un altro tema di assoluta importanza nel film è l’accezione “magica” della sala cinematografica, intesa qui come luogo prediletto per l’evasione dalla propria realtà d’appartenenza, in questo caso la Sardegna. Viene difatti ribadito a più riprese, dallo stesso Angius, quanto il cinema (e, soprattutto, la sala cinematografica) sia fondamentale per raggiungere quella specie di “incanto” reso impossibile dalla vita nella società di tutti i giorni.

A questa specie di sogno, il protagonista cerca di far partecipare anche suo figlio, qui scelto come portatore del testimone di una passione da praticare e tramandare, affinché le immagini possano sedimentarsi nella sua memoria, come dimostrano le svariate scene ambientate all’interno di una sala cinematografica o di fronte alla tv, davanti a una replica di Rocky.



A sovrastare tutto, c’è infine la grande questione del rimanere sé stessi nell’arte tanto quanto nella vita, che trova qui forma attraverso una lunga serie di monologhi interiori intervallati da pause, silenzi, colloqui con sé stesso e attraverso uno stile visivo che fa del bianco e nero la sua cifra caratteristica, utile a rappresentare i non-luoghi dell’anima legati ai ricordi del protagonista.

Vero e proprio “film-confessione” già dal titolo – che rimanda alla formula liturgica delle messe in latino -, Confiteor. Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione rappresenta forse il caso più lampante dell’opera di un autore inscindibile dal proprio vissuto e contesto di appartenenza nel panorama italiano: Bonifacio Angius, con la brutale schiettezza delle sue parole, ne approfitta per fare un quadro assolutamente spietato della vita da artista in un contesto peculiare come quello dell’indipendente italiano e allo stesso tempo lancia una preghiera indirizzata al cinema, mai come ora strumento fondamentale per l’uscita dall’opprimente realtà sociale e familiare.

