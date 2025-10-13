Confiteor nelle sale italiane dal 16 ottobre

Diretto e interpretato da Bonifacio Angius, il film è stato presentato alle Giornate degli Autori 2025. Nel cast anche Geppi Cucciari, Edoardo Pesce, Michele Manca e Giuliana De Sio.



Dopo il successo riscosso alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia, Confiteor. Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione, il nuovo film di Bonifacio Angius che ha vinto il Premio Lizzani, sarà nei cinema italiani a partire dal 16 ottobre.

Confiteor rappresenta il quarto lungometraggio per Angius, che dopo Perfidia, Ovunque proteggimi e I giganti, torna con una storia profondamente radicata nel proprio vissuto. Il film, infatti, è sospeso tra dramma e commedia e nasce da diverse congiunture e suggestioni molto personali e autobiografiche del cineasta, che qui appare proprio nei panni di un regista in crisi alle prese con la realizzazione del suo film autobiografico.



Nel cast figurano, accanto allo stesso Angius, Geppi Cucciari, Edoardo Pesce, Simonetta Columbu, insieme a Giuliana De Sio e Antonio Angius. Ogni interprete contribuisce a delineare un quadro umano complesso e realistico, dando voce ai contrasti emotivi e alle sfumature del racconto.



Durante la pandemia, il percorso di lavorazione del film ha subito una lunga pausa, periodo in cui Angius ha realizzato I giganti, un progetto nato quasi per caso ma destinato a modificare profondamente la traiettoria del suo cinema. “Costruisco i miei film in continuità, uno dopo l’altro” racconta il regista, “ma I giganti ha cambiato il discorso”. Dopo quel momento, anche Confiteor ha attraversato una trasformazione produttiva: i produttori iniziali si sono ritirati e il progetto ha richiesto una nuova direzione. “Col tempo – prosegue Angius – mi sembrava un film troppo rigoroso, quasi senile. Di solito affronto le riprese con l’entusiasmo di un bambino che scarta un giocattolo, ma stavolta provavo paura, come se non mi appartenesse più”. L’idea di abbandonare il progetto è stata presto sostituita da una spinta creativa inaspettata: su consiglio di amici e collaboratori, Angius ha scritto un monologo per raccontare la crisi stessa, e da quel testo è nato il nuovo Confiteor. “Il monologo è diventato il cuore del film, che è cresciuto, si è trasformato, e ha ritrovato un entusiasmo enorme”, conclude il regista. Il risultato è un’opera che rielabora materiali del progetto originario e li intreccia con nuove sequenze, più intime e autobiografiche, costruendo un racconto fondato sulla memoria e sulla nostalgia.

Confiteor è stato prodotto da Il Monello Film, Mosaicon Film e Agresywna Banda, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Sardegna Film Commission e sarà distribuito da Obiettivo Cinema. Qui sotto il trailer di Confiteor. Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius.