Alla première veneziana di Cotton Queen l’attrice protagonista Mihad Murtada era assente, spiegando in un videomessaggio che non era riuscita ad ottenere il visto in tempo a causa della guerra in corso in Sudan. Si tratta di un conflitto civile sanguinosissimo, che in due anni e mezzo ha causato decine di migliaia di vittime e milioni di sfollati, ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che ci si potrebbe aspettare che il film, interamente ambientato in un villaggio della Repubblica africana, ne faccia menzione. E invece no: la regista Suzannah Mirghani (qui all’esordio cinematografico e prima donna sudanese a realizzare un lungometraggio) lascia del tutto fuori la questione e si concentra su altri tipi di conflitto, meno evidenti ma che raccontano di un Paese diviso a livello ideologico, economico e sociale, prima ancora che politico.

In Cotton Queen Mihad Murtada, così come Rabeha Mohammed Mahmoud e altri membri del cast (tutti non professionisti), riprendono i loro ruoli da Al-Sit, un cortometraggio del 2020 diretto dalla stessa Mirghani. La storia era incentrata su Nafisa, una ragazza di 15 anni innamorata di un ragazzo del suo villaggio di coltivatori di cotone, i cui genitori le avevano però combinato un matrimonio con Nadir, un ricco uomo d’affari. Nel passaggio alla forma di lungometraggio, la cineasta mantiene al centro del film il coming of age della ragazza – piuttosto classico e senza grosse sorprese – ma rielabora ed espande (anche fin troppo) il tutto: il triangolo amoroso resta, per fortuna, in secondo o addirittura terzo piano, lasciando più spazio al rapporto tra la ragazza e la nonna Al-Sit, chiamata “Regina del Cotone” perché da adolescente ha ucciso un ufficiale inglese, diventando così la salvatrice del villaggio del quale oggi è l’anziano e intransigente capo.



O almeno, questa è la storia che racconta Al-Sit, mostrando le cicatrici sulle mani come prova. La verità, se esiste, potrebbe essere un’altra, più amara e coerente con la “Storia” maiuscola, cioè quella di un Sudan sotto il dominio coloniale britannico. Un passato che sembra ormai totalmente estraneo alle menti più giovani come quelle di Nafisa e delle sue coetanee, e di cui sono rimasti pochissimi frammenti: il vecchio edificio abbandonato dove viveva l’ufficiale inglese, l’ingiallita pagina di un giornale, le memorie di Al-Sit. Il suo personaggio (bravissima Rabeha Mohammed Mahmoud) è ancorato a una mentalità ormai superata in altre parti del mondo, e infatti per tutto il film è sempre seduta nello stesso punto, come se fosse immobilizzata all’interno dei suoi stessi ricordi.



Senza memoria, tuttavia, la Storia è destinata a ripetersi. Ed ecco che questo Sudan, indeciso se credere ancora o meno nella magia, nelle proprie – ormai obsolete, come Cotton Queen evidenzia a più riprese – tradizioni, entra in contatto (e in conflitto) con l’Occidente, mascherato dalle apparenze ingannevoli di Nadir, che arriva per vendere ai coltivatori di cotone dei nuovi semi geneticamente modificati: la cineasta trasforma abilmente il suo ruolo da semplice ostacolo all’oggetto del desiderio di Nafisa a rappresentante di una minaccia ben peggiore, di una nuova forma di controllo per l’intero villaggio e per l’intero Paese: il denaro. Non a caso, l’imprenditore si trasferirà e vivrà nella dimora britannica, e non a caso quella stessa abitazione sarà fondamentale nel liberatorio e inevitabile finale, che ricorda un’iconica scena di Game of Thrones, dove un altro personaggio femminile – anzi, un’altra regina – dava (letteralmente) fuoco alle proprie catene.

