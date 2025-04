Cristiano Ronaldo e Matthew Vaughn lanciano UR•Marv

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Il mondo del calcio d’élite si fonde con quello di Hollywood. La leggenda del fútbol Cristiano Ronaldo e il regista Matthew Vaughn hanno annunciato la nascita di UR•Marv, uno studio cinematografico indipendente nato da una joint venture tra i due. L’obiettivo dello studio è rivoluzionare il cinema tradizionale combinando tecnologie innovative con un rispetto per la narrazione classica. UR•Marv ha già completato due film d’azione e un terzo è attualmente in fase di sviluppo. Tutti e tre fanno parte di una serie cinematografica interconnessa, i cui dettagli verranno svelati a breve.

“Questo è un nuovo emozionante capitolo per me” ha l’attaccante dell’Al-Nassr e della nazionale portoghese. “Cristiano ha creato storie sul campo che io non avrei mai potuto scrivere, e non vedo l’ora di creare film insieme a lui – Cristiano è un vero supereroe” ha dichiarato Vaughn.

Matthew Vaughn è celebre per il suo stile visivo e narrativo inconfondibile. Tra i suoi film più iconici Layer Cake (2004), Kick-Ass (2010) e X-Men: L’inizio (2011), mescolano ironia tagliente e azione adrenalinica. Con Kingsman: Secret Service, nel 2014, dà il via a un franchise di ampio successo.

Ronaldo ha da sempre grande fiuto imprenditoriale anche nel mondo dei media. Nell’ottobre 2023 è diventato investitore chiave di Medialivre (ex Cofina Media), uno dei principali gruppi editoriali portoghesi, proprietario di testate come Correio da Manhã e Record. Nell’agosto 2024 ha lanciato il suo canale YouTube, UR Cristiano, che offre ai fan uno sguardo inedito sulla sua vita attraverso contenuti personali e sfide esclusive. Quale occasione migliore per CR7 per consolidare la propria influenza nel mondo dell’intrattenimento se non quella del cinema.



