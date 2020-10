Cyberpunk 2077 è alle porte

Dopo anni di attesa, Cyberpunk 2077, il grande progetto di CD Project Red sta finalmente per arrivare. Sebbene il calcio e le scommesse sportive su moltissime squadre, dalla Juventus all’ AC Parma, resti la passione principale di tanti italiani, anche i videogiochi trovano spesso un posto nelle case di molte persone.

In ogni caso, ora Cyberpunk 2077 è finalmente alle porte e i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire tutte le sorprese che questo progetto riserva.





La data fissata per il suo rilascio è il 19 novembre, giorno che coincide non a caso con l’uscita delle console next gen, e si può dire che le novità che vedremo non saranno poche.

Parliamo ora dell’ambientazione di questo attesissimo game; corre l’anno 2077 e l’America è sopraffatta dalla criminalità in una realtà a dir poco distopica dove non mancano guerre che hanno frammentato il paese più che mai. Tra zone militarizzate, città inquinate, e crisi, gli umani, e di conseguenza i giocatori, possono modificare i loro corpi per diventare dei veri e propri cyborg.

Il protagonista potrà infatti scegliere di modificare il personaggio a proprio piacimento, istallando protesi o impianti tecnologici che permettono di acquisire nuove e straordinarie abilità.



Keanu Reeves, apparso a sorpresa durante l’ultimo E3 e che ha interpretato Johnny Silverhand, uno dei personaggi principali in Cyberpunk 2077, ha affermato che il giocatore sarà in grado di diventare chiunque desideri, modificando il proprio corpo e scegliendo liberamente quale strada seguire.

Questo permetterà agli appassionati di immergersi a 360 gradi nella realtà di Night City, California, e sperimentare in prima persona il caotico mondo creato da CD Project Red durante gli ultimi 8 anni.

CD Project Red è già uno sviluppatore esperto in questo tipo di videogiochi, infatti Cyberpunk 2077, così come la famosa trilogia di The Witcher, sarà un RPG ambientato in un open world caratterizzato da un’enorme mappa di gioco completamente esplorabile in tutte le sue parti, dalla città fino al deserto.



Detto questo, che panni vestiranno i giocatori? Il protagonista del gioco, chiamato V, è un mercenario alla ricerca di un impianto tecnologico unico nel suo genere che sarebbe in grado di conferire l’immortalità a chi lo otterrà. A parte il sesso (che non è modificabile), il corpo di V e il suo ceto sociale possono essere personalizzati, così come le situazioni di partenza del gioco.

A tal proposito, il giocatore potrà scegliere fra tra background: Steet Kid, Corporate, o Nomad. Nel primo caso il giocatore partirà già inserito nella realtà della città, nel secondo caso il protagonista si troverà già a lavorare con le corporazioni che comandano Night City, mentre la modalità Nomad prevede che V provenga dalle zone limitrofe alla città, dove è considerato un reietto.

L’attesa durerà ancora qualche settimana, ma l’attenzione resta alta per vedere se gli sviluppatori riveleranno qualcosa di più nei giorni a venire. Nel frattempo, non ci resta che attendere il 19 novembre.