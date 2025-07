Da cinefilo a streamer: come cambiano le abitudini di visione in Italia

Per decenni, la cultura cinematografica italiana ha prosperato nelle sale cinematografiche buie e nelle retrospettive a tarda notte. Il cinefilo era una figura familiare: fedele allo schermo, appassionato di teoria d’autore e disposto a viaggiare per una rara copia 35mm. In città come Roma, Milano e Bologna, i cinema storici un tempo erano templi del cinema. Ma il cambiamento è arrivato in silenzio e rapidamente. Oggi sono più gli italiani che usano il telecomando o lo smartphone piuttosto che un biglietto cartaceo. Lo streaming non solo è diventato comune, ma ha preso il sopravvento.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Ciò che sorprende è quanto sia diventato ampio il cambiamento. Non sono solo gli spettatori moderni a guidare i numeri. Anche le generazioni più anziane, un tempo restie a provare le piattaforme digitali, le hanno abbracciate, soprattutto dopo i periodi di lockdown.

Questa migrazione digitale non riguarda solo i film. Riflette una tendenza più ampia nel modo in cui gli italiani trascorrono il loro tempo davanti allo schermo. Giochi, social media, video in formato breve e persino piattaforme legate alle criptovalute si sono ritagliati un’importante base di utenti. Tra queste, casino Bitcoin I siti hanno attirato l’attenzione grazie alla combinazione di intrattenimento e criptovalute. Queste piattaforme si rivolgono a un pubblico esperto di tecnologia in cerca di esperienze veloci, ottimizzate per i dispositivi mobili e più interattive rispetto alla TV o al cinema tradizionali.



In occasione dell’uscita della 4a stagione di The Bear Sentieriselvaggi21st n. 17 SCONTATO DEL 50%! 15,00€ –> 7,50€



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il cambiamento è iniziato gradualmente. Piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ hanno ottenuto un successo iniziale offrendo contenuti internazionali, doppiati o sottotitolati. Poi sono arrivati gli originali italiani. Con l’affermarsi delle produzioni locali sui servizi di streaming, il pubblico ha trovato meno motivi per uscire di casa. La comodità, il costo e la possibilità di guardare film in qualsiasi momento hanno avuto la meglio. Se un tempo un film era un’uscita programmata, ora è una decisione di ultima minuto, presa comodamente dal divano.

La popolarità di questi servizi evidenzia come l’intrattenimento si stia muovendo oltre la visione passiva. Le persone vogliono impegnarsi, scommettere, condividere, reagire e controllare il ritmo. I registi indipendenti, un tempo dipendenti da festival cinematografici o circuiti cinematografici di nicchia, ora caricano i loro lavori su Vimeo o collaborano con servizi curati. Persino i critici hanno cambiato approccio, recensendo film pubblicati esclusivamente online.

Eppure, qualcosa si perde nel passaggio. Il rituale di andare al cinema, il silenzio prima dei titoli di testa, le risate o gli sguardi increduli condivisi: queste esperienze sono difficili da sostituire a casa. Alcuni cinema locali hanno risposto con una programmazione speciale: serate a tema, incontri con i registi e classici restaurati. Ma è dura. Competere con un mondo on-demand richiede più della semplice nostalgia. Ci vogliono creatività e connessione.

La ricca tradizione cinematografica italiana non sta scomparendo, ma si sta adattando. Lo streaming ha permesso che film dimenticati riemergessero e ha permesso a nuove voci di farsi sentire. È più facile che mai trovare rari pezzi del neorealismo italiano online o guardare un cortometraggio realizzato da uno studente di Palermo. Le barriere si sono abbassate. Lo schermo è più piccolo, ma il pubblico è più ampio.

La sfida ora è l’equilibrio. Come possiamo mantenere viva la magia del cinema abbracciando al contempo la comodità dello streaming? Per alcuni, la risposta è trattare le piattaforme digitali non come concorrenti, ma come parte del percorso cinematografico. Dopotutto, ciò che conta di più non è dove guardiamo, ma quanto profondamente la storia ci commuove.