In tutto il mondo celebrità e star stanno lasciando X, il social di Elon Musk additato come razzista e di estrema destra. È una fuga di massa o riguarda solo account di qualche artista?



Corso online PRODUZIONE CINEMA E TV, con Tore Sansonetti. Dal 26 novembre!



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negli ultimi giorni svariati account di star e celebrità stanno abbandonando la piattaforma X, ex Twitter, di proprietà di Elon Musk. Secondo coloro che hanno lasciato, il social appoggia una politica di estrema destra, con tanto di teorie di complotto e razzismo. Se già dal cambio di proprietà e poi di nome ci furono preoccupazioni riguardanti questa piattaforma, dal momento della nomina di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti la situazione si è infiammata. Questo è dovuto anche dal fatto che lo stesso Musk ha un ruolo pubblico nel governo Trump che, così come le ultime dichiarazioni sui migranti in Italia, fa ben vedere il grande ruolo politico che ha assunto l’uomo più ricco del pianeta. Celebrità e interi giornali, come il The Guardian, hanno quindi deciso di abbandonare la piattaforma social per affidarsi ad altri canali.

Qui in Italia ha fatto un po’ di rumore l’uscita di Piero Pelù, che lo ha fatto indicando Musk come neo totalitarista e neo imperialista. Elio e le Storie Tese dicono che ormai X è “sempre più simile a una cloaca”, ritenendo lo stesso proprietario “un pericolo per la democrazia e la libertà”. Negli Stati Uniti spicca invece l’uscita di una grande star, Jamie Lee Curtis. L’attrice di Halloween e Una Poltrona per Due ha scelto inizialmente il silenzio, per poi postare su Instagram la foto del suo profilo X cancellato. Ha voluto poi condividere questa preghiera: “Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la saggezza per conoscere la differenza”.

Viene da chiedersi ora se questo esodo sia davvero sintomo di un grave problema. Secondo Don Lemon, seguitissimo anchor-man di CNN, non ci sono dubbi. “Una volta credevo che X fosse un posto di sinceri dibattiti, discussioni, trasparenza e libertà di espressione, ora credo non voglia più seguire questi intenti”. Ci pensa quindi il The Guardian a rincarare la dose scegliendo di chiudere i suoi ottanta account che complessivamente contano quasi trenta milioni di followers. “X è una piattaforma tossica, e il suo proprietario ha usato la sua influenza per alterare il discorso politico” afferma infine il giornale inglese.

Ma questa fuga servirà davvero a cambiare le cose? Considerando il numero enorme di account esistenti e quelli molto seguiti di altre celebrità che invece sono rimasti, viene da pensare il contrario. Qualcosa del genere può avere successo se davvero tutte le persone contrarie alle nuove politiche di X, si allineassero e lasciassero in massa, facendo crollare la piattaforma. Il che è a dir poco improbabile, se non impossibile. Non sarebbe forse meglio lottare e protestare, algoritmo permettendo, dall’interno?



Il Black Friday dello Shop di Sentieri selvaggi!



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------