Da Venezia a Roma e nel Lazio, il programma dal 18 settembre
Dal 18 al 30 settembre con i film premiati (e non solo) del Concorso, delle Giornate degli Autori, di Orizzonti, e della SiC. Previsti numerosi incontri con gli autori
Dal 18 al 30 settembre 2025 torna a Roma e in numerose sale del Lazio la XXX edizione de I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio, la rassegna cinematografica che ogni anno presenta una selezione di film provenienti direttamente dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
L’edizione 2025 si caratterizza per l’ampio spazio dedicato ai film che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali alla Biennale, a partire da Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro al Miglior Film, e The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, che ha conquistato sia il Leone d’Argento sia il Gran Premio della Giuria. In programma anche il vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun, e Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, insignito del Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile. Tra gli altri titoli premiati, anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Premio Speciale della Giuria), À pied d’œuvre di Valérie Donzelli (Premio per la Miglior Sceneggiatura), A House of Dynamite di Kathryn Bigelow (Premio Fanheart3 – Graffetta d’Oro), e Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, premiato alla Settimana Internazionale della Critica per il Miglior Contenuto Tecnico.
Numerosi gli incontri con autori, registi e interpreti, che accompagneranno molte delle proiezioni. Tra cui: Anna Negri (Toni, mio padre), Loris G. Nese (Una cosa vicina), Gianluca Matarrese (Il quieto vivere), Roland Sejko (Film di Stato), Nicolangelo Gelormini, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Saul Nanni (La Gioia), Tomaso Pessina (L’incanto).
Le proiezioni si svolgeranno in numerose sale della Capitale, tra cui Farnese, 4 Fontane, Nuovo Olimpia, Giulio Cesare, Adriano, Greenwich, Eden, Intrastevere, Multisala Lux e Tibur. Coinvolti anche diversi cinema del Lazio: Cinema Palma di Trevignano Romano, Cinema Mancini di Monterotondo, Multisala Moderno di Bolsena, Multisala Dream di Frosinone, Politeama di Frascati e Multisala Rio di Terracina.