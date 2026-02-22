Damon Albarn difende l’idea originaria dei Gorillaz

Il frontman della band animata critica la spettacolarizzazione e la monetizzazione di KPop Demon Hunters e ABBA Voyage, ricordando quanto siano lontani dall’idea alla base del suo progetto originario

“Tra quello (KPop Demon Hunters) e lo show olografico degli ABBA, non è rimasto praticamente nulla delle nostre idee. Sono state tutte prese e monetizzate in modo estremo.”



Questa è l’affermazione di Damon Albarn, voce e ideatore della band Gorillaz rilasciata a Rolling Stone rispondendo alla domanda se avesse visto il film d’animazione KPop Demon Hunters e cosa pensasse del fenomeno delle band animate. Il collaboratore visivo Jamie Hewlett ha aggiunto: “Credo che il fatto di essere una band animata ci abbia aiutato, almeno un po’. I giovani vedono l’animazione e si chiedono: “Cos’è? Mi piace, voglio scoprirla.” Poi ascoltano la musica e pensano: “Oh mio Dio, mi piace!” E così si crea un nuovo pubblico.”



Partiamo però dall’inizio: i Gorillaz nascono ufficialmente nel 1998 da un’idea di Albarn, allora frontman dei Blur, insieme al fumettista Hewlett. Il progetto era quello di creare una band virtuale formata da personaggi animati: 2-D (voce e tastiere), Murdoc (basso), Noodle (chitarra) e Russel (batteria). Il successo globale arriva con l’album Demon Days rilasciato nel 2005, in cui la rock band fonde il genere con l’hip hop, l’elettronica, e l’alternative.



All’inizio degli anni Duemila, l’idea di una band animata era ancora innovativa. I personaggi non erano presenti solo nei videoclip, ma anche nelle interviste e nei concerti, attraverso schermi e proiezioni immersive, anticipando un modo diverso di concepire l’identità musicale.

Prima dei Gorillaz esistevano già esperimenti di band animate, ma perlopiù legati a prodotti televisivi per un pubblico giovane. Un esempio sono The Archies, nati alla fine degli anni Sessanta, celebri per il brano Sugar, Sugar.