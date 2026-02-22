Damon Albarn difende l’idea originaria dei Gorillaz
Il frontman della band animata critica la spettacolarizzazione e la monetizzazione di KPop Demon Hunters e ABBA Voyage, ricordando quanto siano lontani dall’idea alla base del suo progetto originario
“Tra quello (KPop Demon Hunters) e lo show olografico degli ABBA, non è rimasto praticamente nulla delle nostre idee. Sono state tutte prese e monetizzate in modo estremo.”
Questa è l’affermazione di Damon Albarn, voce e ideatore della band Gorillaz rilasciata a Rolling Stone rispondendo alla domanda se avesse visto il film d’animazione KPop Demon Hunters e cosa pensasse del fenomeno delle band animate. Il collaboratore visivo Jamie Hewlett ha aggiunto: “Credo che il fatto di essere una band animata ci abbia aiutato, almeno un po’. I giovani vedono l’animazione e si chiedono: “Cos’è? Mi piace, voglio scoprirla.” Poi ascoltano la musica e pensano: “Oh mio Dio, mi piace!” E così si crea un nuovo pubblico.”
Partiamo però dall’inizio: i Gorillaz nascono ufficialmente nel 1998 da un’idea di Albarn, allora frontman dei Blur, insieme al fumettista Hewlett. Il progetto era quello di creare una band virtuale formata da personaggi animati: 2-D (voce e tastiere), Murdoc (basso), Noodle (chitarra) e Russel (batteria). Il successo globale arriva con l’album Demon Days rilasciato nel 2005, in cui la rock band fonde il genere con l’hip hop, l’elettronica, e l’alternative.
All’inizio degli anni Duemila, l’idea di una band animata era ancora innovativa. I personaggi non erano presenti solo nei videoclip, ma anche nelle interviste e nei concerti, attraverso schermi e proiezioni immersive, anticipando un modo diverso di concepire l’identità musicale.
Prima dei Gorillaz esistevano già esperimenti di band animate, ma perlopiù legati a prodotti televisivi per un pubblico giovane. Un esempio sono The Archies, nati alla fine degli anni Sessanta, celebri per il brano Sugar, Sugar.
È però con l’affermarsi dell’animazione come linguaggio mainstream, tra fine anni Novanta e primi Duemila, che prende forma il concetto moderno di artista virtuale. In Giappone nel 2007 fa la sua comparsa la cantante virtuale Hatsume Miku, un avatar di una ragazza di circa 16 anni con capelli turchesi con una voce campionata dall’attrice Saki Fujita.
Oggi, con il successo di KPop Demon Hunters e del brano “Golden”, nominato agli Oscar, ecco che una nuova band animata entra nella scena globale, confermando la centralità dell’immaginario virtuale nell’industria musicale contemporanea.
Parallelamente alle nascite delle virtual band cominciavano a diffondersi anche spettacoli olografici di cantanti famosi, tra cui Tupac a Coachella nel 2012 e gli ABBA. Nel 2022 viene inaugurato a Londra ABBA Voyage, show che permette al pubblico di assistere a un concerto degli ABBA, grazie a proiezioni digitali realizzate tramite motion capture e performance registrate dai membri reali della band. Questo progetto ha avuto un enorme successo commerciale, attirando nuovi e vecchi fan della band da tutto il mondo.
Proprio come ha detto Damon Albarn, si tratta soprattutto di una idea commerciale, più che di una forma d’espressione artistica. Eppure alla base dei Gorillaz rimane la dimensione autoriale e musicale rispetto a quella spettacolare.