David di Donatello: shortlist per otto categorie

Per la prima volta nella storia dei Premi David di Donatello, sono state annunciate le shortlist nelle categorie Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono e Miglior Trucco. Le shortlist sono il risultato delle segnalazioni di 467 giurati dell’Accademia del Cinema Italiano, che includono esperti del settore come acconciatori, casting director, compositori, costumisti, scenografi, arredatori, supervisori di effetti visivi, tecnici del suono e truccatori.

Dal 27 gennaio al 2 febbraio, i giurati hanno avuto l’opportunità di selezionare fino a quindici titoli per ciascuna categoria, basandosi sulla loro esperienza professionale e sull’interesse che suscitano nel loro campo. Questi titoli saranno ora sottoposti alla giuria David, che a marzo determinerà le cinque candidature finali per ogni categoria.

La decisione di introdurre le shortlist è stata presa da Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme al Consiglio Direttivo, composto da figure di spicco come Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai. L’obiettivo è valorizzare i mestieri del cinema e dare maggiore risalto alle competenze professionali che contribuiscono alla realizzazione di un film. Un modello simile a quello utilizzato per premi internazionali come gli Oscar e i BAFTA.

Le shortlist rappresentano un’importante opportunità per rafforzare il dialogo all’interno all’Accademia, mettendo in luce l’importanza di ogni singolo aspetto tecnico nella produzione cinematografica. In totale, 40 titoli sono stati segnalati nelle shortlist e proseguiranno nel concorso per le categorie sopra menzionate. Questi film concorrono anche nelle altre categorie, tra cui il Miglior Film, per il quale sono iscritti 154 titoli, tra cui 47 opere prime.

Queste le shortlist:

ACCONCIATURA:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Caracas

Diamanti –

Dostoevskij

Finalmente l’alba

Gloria!

Iddu

Il monaco che vinse l’Apocalisse

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il tempo che ci vuole

Il treno dei bambini

L’abbaglio

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Napoli – New York

Parthenope

Romeo è Giulietta

Un altro Ferragosto

Vermiglio

CASTING:

Anna

Berlinguer – La grande ambizione

Castelrotto

Ciao Bambino

Dostoevskij

El Paraiso

Enea

Familia

Finalmente l’alba

Gloria!

Hey Joe

L’abbaglio

L’arte della gioia

Parthenope

Quell’estate con Irene

Vermiglio

COMPOSITORE:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Confidenza

Diamanti

Gloria!

Iddu

Il punto di rugiada

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il treno dei bambini

L’abbaglio

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Napoli – New York

Parthenope

Vermiglio

Volare

COSTUMI:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Diamanti

Dostoevskij

Finalmente l’alba

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Il treno dei bambini

L’abbaglio

L’arte della gioia

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Leggere Lolita a Teheran

Limonov

Napoli – New York

Parthenope

Vermiglio

EFFETTI VFX:

Another End

Berlinguer – La grande ambizione

Confidenza

Enea

Finalmente l’alba

I dannati

Il monaco che vinse l’Apocalisse

Il treno dei bambini

L’abbaglio

L’arte della gioia

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Limonov

Napoli – New York

Parthenope

Un mondo a parte

SCENOGRAFIA:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Diamanti

Dostoevskij

Eterno visionario

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Il treno dei bambini

L’abbaglio

L’arte della gioia

La vita accanto

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Napoli – New York

Parthenope

Vermiglio

SUONO:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Confidenza

Diamanti

Enea

Finalmente l’alba

Gloria!

Hey Joe

Iddu

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il treno dei bambini

L’abbaglio

Napoli – New York

Parthenope

Romeo è Giulietta

Vermiglio

TRUCCO:

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Confidenza

Diamanti

Finalmente l’alba

Gloria!

I bambini di Gaza

Il tempo che ci vuole

Il treno dei bambini

L’abbaglio

L’arte della gioia

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Limonov

Napoli – New York

Parthenope

Te l’avevo detto

Vermiglio



