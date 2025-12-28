Deluxe, remix, remaster: perché i dischi non smettono di rinascere

Il fenomeno delle edizioni Deluxe dei dischi, che vede gli artisti arrivare a pubblicare fino a tre versioni diverse di un loro album (come nel caso di Brat di Charli XCX), non è certamente cosa nuova: nei primi anni ’90, con l’avvento dei CD, David Bowie – che all’epoca stava ristampando il suo intero catalogo sul nuovo supporto – fece uscire 4-5 tracce inedite per ogni album ripubblicato, come incentivo ai fan per l’acquisto. Altro caso storico è quello dei Fleetwood Mac, che per l’edizione Deluxe di Rumours inclusero ben tre dischi di materiale extra rispetto alla release originale.



Giunti negli anni 2000, gli artisti iniziarono a far uscire le versioni Deluxe dei dischi in contemporanea con le loro controparti Standard, lasciando così libera scelta ai consumatori su quale versione acquistare. Attualmente, però, la tendenza è quella di spalmare le varie uscite, facendo passare un po’ di tempo (più o meno lungo) tra una pubblicazione e l’altra, poiché lo streaming ha conferito ai musicisti una flessibilità significativa, dovuta al fatto che le persone non sempre devono pagare per ascoltare tracce extra e nuove ristampe degli album. Oggi, gli artisti e le compagnie discografiche possono sfruttare l’uscita dell’edizione Deluxe di un album per dare nuova linfa al suo ciclo di vita, ovvero quel periodo di 2-3 anni successivo all’uscita in cui i musicisti promuovono il disco partecipando ai tour, ai festival e rilasciando singoli. Pubblicare la versione speciale di un LP può sicuramente stimolare le vendite, ma con un numero sempre più grande di artisti intenti ad allungare la vita ai loro progetti, diventa fondamentale sapere di quanta musica hanno bisogno i propri ascoltatori.



Nel mondo del pop, che è forse l’ambiente in cui più sovente accadono episodi simili, questa cosa sembra essere leggermente sfuggita di mano, con artisti come Dua Lipa che, per il suo Future Nostalgia del 2020, ha rilasciato due versioni aggiuntive dell’album: dapprima la raccolta di remix intitolata Club Future Nostalgia (DJ Mix) e, successivamente, Future Nostalgia (The Moonlight Edition), ovvero la versione estesa del disco originale con otto nuove tracce.

Le motivazioni commerciali legate a operazioni di questo tipo sono da ricercare nelle statistiche che determinano il rendimento di un album: il numero di riproduzioni generate dall’opera contribuisce al suo piazzamento nelle classifiche Billboard. Più un disco è lungo, maggiori sono le probabilità di ottenere più stream; perciò, un’uscita ben programmata – in termini di tempismo – di un’edizione Deluxe può letteralmente resuscitare le canzoni di quell’album specifico, garantendogli ulteriori ascolti e vendite. Proprio come alcuni influencer pubblicano diversi post al giorno per aumentare reach e follower, anche i musicisti devono spremere al massimo le loro composizioni per raggiungere più pubblico.



In ambito Hip-Hop, è celebre il caso di The Life Of Pablo di Kanye West, che dopo aver inizialmente pubblicato il disco in digitale su Tidal il 14 febbraio 2016 (per poi rilasciarlo successivamente sulle altre piattaforme streaming), continuò a modificarne le tracce dell’album, definendolo “un’opera d’arte moderna, che respira e si modifica di continuo.” L’opera vide diversi cambiamenti e ripubblicazioni – tant’è che su Spotify esistono due versioni diverse dell’album, di cui una avente la traccia bonus Saint Pablo -, al punto che Jayson Greene di Pitchfork sollevò, in un suo articolo, l’interrogativo su quando un disco può considerarsi veramente finito e chi è la persona che lo decide.

Scrive Greene: “Kanye West sta cercando di vedere fino a che punto può portare avanti la cosa, in un modo che nessuna popstar prima d’ora aveva fatto. È questo ciò che significano i cambiamenti a The Life Of Pablo: West sta testando lo stato perennemente mutevole del ciclo di vita dell’album per vedere se può romperlo completamente, rendendo il suo disco un altro pezzo di software del tuo smartphone che ti invia costantemente aggiornamenti. Ma a chi piace veramente aggiornare il sistema operativo del telefono? La maggior parte dei consumatori odia le nuove interfacce delle app fino a che non ci si abitua. Ad un certo punto, gli ascoltatori iniziano a decidere quando un album o una canzone sono finiti per loro; una volta che si innamorano di una versione di un’idea, essa diventa quella canonica, e le altre sono solo noiose appendici.”

Ovviamente, la strategia di prolungare l’esistenza commerciale di un disco non riguarda solo le nuove uscite, ma anche il patrimonio consolidato degli artisti affermati. Le ricorrenze (anniversari, celebrazioni, riscoperta di cataloghi storici) sono diventate il terreno ideale per riproporre album iconici in versioni espanse o “rinnovate”, veri e propri aggiornamenti pensati per reimmettere il titolo nel presente. È il caso dell’edizione per il trentesimo anniversario di In Utero dei Nirvana, che ha aggiunto b-sides, demo, sessioni alternative e live inediti; oppure delle riedizioni espanse di OK Computer dei Radiohead (OKNOTOK 1997–2017) e di Sign o’ the Times di Prince, entrambe arricchite da materiali mai pubblicati che hanno di fatto trasformato i dischi in nuove uscite.

In queste operazioni, il ruolo giocato dalla rimasterizzazione delle tracce originali è abbastanza marginale: la vera motivazione che si cela dietro l’uscita di edizioni restaurate di album come quelli citati, più che l’aggiornamento del suono, sembra essere piuttosto l’aggiunta di materiali da memorabilia, come le riproduzioni dei biglietti dei vecchi concerti, i diari di produzione degli artisti, gli artwork e altre trovate che fanno lievitare il prezzo delle suddette uscite.

Che si tratti di remix, versioni estese, bonus disc o remastered, l’obiettivo è sostanzialmente lo stesso, e cioè quello di prolungare la vita commerciale e culturale di un album. Un intervento di remastering, un demo recuperato dagli archivi o un live storico possono dunque trasformarsi in dispositivi utili per invogliare all’acquisto i fan più accaniti (o, come li definisce Kevin Kelly, i veri fan), rendendo così del tutto accettabile l’acquisto di un’edizione Super Deluxe di un album con ben 8 CD e un DVD di materiale video extra come nel caso di Sign o’ the Times di Prince, dal prezzo complessivo di quasi 150 euro.

Ed è qui che il discorso torna all’ascoltatore. Per quanto il mercato cerchi di spingere ogni album a rinascere all’infinito, il valore dell’esperienza musicale rimane profondamente legato al modo in cui la si vive. In un sistema che accelera continuamente, l’atto di fermarsi, mettere su un disco qualunque sia la sua versione (originale o espansa che dir si voglia) e concedersi un’ora di immersione, diventa un gesto controcorrente. Perché, al di là delle logiche di profitto delle case discografiche, la vera estensione di un album è quella che avviene dentro chi lo ascolta.

