È la Storia, chiaro, la grande ossessione di Sokurov. E nelle quasi cinque ore e mezza di Director’s Diary, la Storia si srotola davanti ai nostri occhi. Con un andamento che potrebbe sembrare semplice e uniforme. Innanzitutto, un’infinità di immagini d’archivio che “raccontano” l’Unione Sovietica dal 1957 al 1990, susseguendosi lungo l’indicatore di una timeline tesa tra i due estremi del 1917 e del 1991. E si tratta di film di propaganda, cinegiornali, testimonianze dalle grandi parate e celebrazioni, i discorsi di Chruščëv, di Bréžnev e dei vari leader del PCUS, le riunioni di partito e le visite dei capi di stato, le cronache di vita quotidiana russa, tra lavoro nei campi e nelle fabbriche, svaghi, tradizioni, feste, canti. A queste immagini si sovrappongono delle didascalie che, anno per anno, indicano una serie di avvenimenti salienti, i grandi eventi della politica e della cronaca mondiale, notizie di scienza, letteratura, cinema, teatro, musica, sport, fino alle curiosità più eccentriche. Accanto a tutto questo, Aleksandr Sokurov si muove nel suo studio, alla luce di una finestra. Sfoglia libri d’arte e mette su carta dei pensieri, con il tratto veloce ed elegante della sua penna stilografica. Solo in senso lato commenti a quanto “accade” sullo schermo. Sono, per lo più, note illuminanti e divagazioni a volte enigmatiche, tracce di una riflessione che oscilla tra l’intimo e l’intellettuale. “Felici coloro che muoiono prima dei loro cari”, “quando è necessario, è già troppo tardi”…

In mezzo a quest’enorme massa di elementi, immagini, scritte, voci, sottotitoli, la nostra attenzione rischia ogni tanto di smarrirsi. Ma, indifferente, la Storia scorre. Non chiede amore e non ne dà. E avanza con un passo in apparenza lento, eppure inesorabile. Per certi versi, Sokurov sembra voler rendere impercettibili i mutamenti visivi. Sì, variano i font delle didascalie così come i formati delle immagini e la loro diposizione sul piano dello schermo. Ogni tanto intervengono quelle distorsioni prospettiche tipiche del suo cinema. E soprattutto varia il ritmo degli accadimenti, sottolineato dalla partitura musicale. Ma tutto pare uniformarsi in un bianco e nero pressocché totale: quello naturale dei filmati d’epoca e quello artificiale degli interventi di desaturazione del colore (c’è un momento in cui il trucco si palesa davanti ai nostri occhi). Il passato è essenzialmente una scala di grigi. Eppure, quanti grigi ci sono tra gli estremi impossibili del bianco e nero? In quest’apparente staticità, la vita si muove e fa girare il tempo. Cambiano a poco a poco la foggia dei vestiti, il taglio dei capelli, i ritmi delle canzoni, i bisogni e i desideri, le speranze e le inquietudini, che scorrono più in profondità di qualsiasi imposizione burocratica o intervento di pianificazione economica. Così come cambiano i modi di dire della gente comune, il contenuto e il tenore dei discorsi, nonostante l’indifferenza atemporale delle parole d’ordine della propaganda. E, in questo senso, Director’s Diary mostra in tutta evidenza uno dei paradossi essenziali di un regime che predica una teleologia di sviluppi progressivi, avventi e futuri radiosi, eppure si incancrenisce nel pantano delle eterne ripetizioni, delle formule risapute. “Solo la matematica è stata, è e sarà”. E così l’apparenza granitica del sistema sovietico si sgretola nel processo di trasformazione inarrestabile di una società.



Ma potrebbe essere lo stesso paradosso in cui si muove Sokurov. Questo stare fuori e dentro lo scorrere del tempo. Di certo il suo sguardo non ha una visione idilliaca del passato sovietico. Ed è quasi leopardiano quando si rivolge alle infinite sorti e progressive, al mito di uno sviluppo tecnologico che, in realtà, rischia solo di essere la premessa di una catastrofe più grande. Non a caso, se nella sua cronistoria è costante l’attenzione agli eventi della corsa spaziale e della sperimentazione e proliferazione nucleare, gli indicatori più evidenti della guerra fredda, ancor più ossessiva e agghiacciante è l’infinita sequenza di disastri aerei che si susseguono nonostante gli accorgimenti della tecnica. E di fronte a questo scacco della Storia, è solo una parziale consolazione la bellezza ricreata nell’arte, nella letteratura, nel teatro, nel cinema. Se poi la sua espressione più pura e piena sembra continuare ad appartenere al passato “Tintoretto, il primo regista“. Epperò, anche se nell’ironia e nella disillusione, gli occhi di Sokurov non possono fare a meno di continuare a guardare. Per riconoscere ancora i segnali di quel vibrare segreto che dà anima a un volto o a un’opera. È una tensione di vita quasi tolstojana, che riconosci in quelle immagini dell’intervallo, sulle strade e sulle case di San Pietroburgo. Nella indescrivibile profondità di un sentimento che può nascondersi ovunque, in qualsiasi soggetto. Come quell’incredibile immagine di elegia sovietica, di Eltsin silenzioso nella penombra.



