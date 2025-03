DOCUSFERA #5 – Incontro con Mimmo Calopresti: Bisogna rompere il conformismo

Corso trimestrale REGIA CINEMATOGRAFICA, dal 18 marzo



Il secondo appuntamento del 2025 della rassegna curata da Sentieri Selvaggi, Docusfera, ha avuto al suo centro la proiezione del docufilm Gianni Versace – L’imperatore dei sogni di Mimmo Calopresti e l’incontro con l’autore

Calopresti è stato accolto da un fragoroso applauso per la recente vittoria del Nastro d’Argento nella sezione “Cinema del reale” con il suo Cutro, Calabria, Italia.

A partire dal documentario sul drammatico naufragio di Cutro, il regista racconta la solidarietà calabrese che ha seguito la tragedia e invita alla riflessione riguardo al coraggio e alla disperazione di chi si mette in viaggio per fuggire una parte del mondo in cui non c’è più futuro. “C’è un mondo che si sta muovendo che non lo fermerà nessuno. Non si può regolare. È come l’acqua del fiume che si cerca di imbrigliare ma va avanti” aggiungendo “è un documentario da cui ho imparato molto”.

Poi, il riferimento a Pasolini, che sulle spiagge di Cutro ha girato parte de Il Vangelo secondo Matteo. In Cutro, Calabria, Italia Calopresti ha inserito in modo istintivo delle immagini dal film e una poesia sui migranti, Alì dagli occhi azzurri (Profezia in principio), in cui Pasolini profetizzava l’immigrazione e l’accoglienza fraterna. Il Vangelo secondo Matteo è presente anche in Gianni Versace – L’imperatore dei sogni, nel periodo dell’adolescenza in cui lo stilista, amava andare al cinema, leggere , “vedere gli scavi e scoprire il mondo”.

“Gianni era uno che sapeva guardare, adorava sfogliare le riviste. È uno dei primi a decidere che la fotografia potesse entrare nella moda, così come i balletti”.

Nel rimarcare l’importanza dello sguardo, che cerca di trasmettere anche ai suoi studenti, Calopresti ricorda il corso di regia che terrà presso la Scuola Sentieri Selvaggi, a partire dal 25 Marzo.

Tornando a Versace, il regista spiega il singolare genio dello stilista di Reggio Calabria. “Inventa la moda. Inventa le top model. Quando ancora si facevano sfilare le signore con i cashmere, lui le spoglia e manda Naomi Campbell, Carla Bruni, eccetera su queste passerelle. Aggiunge alle sfilate la musica di Fabrizio de Andrè avvalendosi anche di un regista […] Versace è un rivoluzionario che ha vinto. Ha fatto esplodere la moda italiana ed è per questo che si è imposto in tutto il mondo e che è un fenomeno difficilmente catalogabile”.

Nel film, oltre al genio di Versace, Calopresti racconta un momento in cui era facile essere protagonisti: “Oggi è tutto coperto. Se andavo a vedere un concerto punk mi sentivo protagonista, oggi c’è un conformismo che non permette di essere protagonisti. Bisogna rompere questo conformismo e fare cose che possono anche non essere capite”.

L’invito del regista si estende anche all’apprendimento personale, alla formazione della propria cultura. “C’è un film (No Direction Home: Bob Dylan, NdA) di Scorsese in cui Bob Dylan dice una frase pazzesca ‘Ognuno di noi deve essere il creatore di sé stesso. Ognuno di noi è quello che crea la vita’. Ognuno di noi deve essere capace di creare sé stesso e la propria creatività. Questo è un grande insegnamento che anche Versace ci offre”.

Calopresti parla anche del suo approccio ai film. “Mi metto come uno studentello. Il momento di preparazione è fondamentale e recentemente è messo troppo da parte. Il momento di conoscenza è centrale. Fellini così come Pasolini frequentavano le persone, andavano a pranzo e in borgata. Mettevano le loro vite dentro al cinema e questa cosa comincia a mancare”.

Sul finale Calopresti si rivolge agli studenti esortandoli a mantenere la passione per il cinema. “È importante leggere e guardare i film. Ormai non si guardano più i film. O li si guarda a pezzi. Quindi andate al cinema, guardate i film e createvi un gusto”



