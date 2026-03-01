Donda Retrieved: il libro di Stefano Miraglia dedicato al regista sperimentale

Esce il 2 marzo, per Adriatico Book Club, il libro Donda Retrieved: Inquiry Into a Disappearance. Scritto da Stefano Miraglia, artista e curatore residente a Parigi, fa parte del processo di riscoperta di Ellis Donda, nome ignorato dai più. Donda era un regista sperimentale, critico cinematografico e autore di saggi friulano. Nato ad Aquileia nel 1947, si laurea in sociologia e poi studia al CSC in un programma di cinema d’avanguardia diretto da Roberto Rossellini.

La sua attività multidisciplinare è ben riassunta in questo articolo di commiato scritto da Cecilia Ermini, che insieme a Miraglia aveva organizzato una retrospettiva sul regista al festival I Mille Occhi di Trieste nel 2020, recuperando opere dagli archivi della Rai. Il libro di Miraglia racchiude, dopo l’approfondita introduzione, una disamina sulle opere filmiche del primo decennio di Donda, un saggio inedito di quest’ultimo su Pasolini e un inventario preliminare del suo archivio, che deve ancora essere studiato a fondo. In più un grande spazio è dedicato a materiali fotografici e grafici ricavati da questo archivio e dai film del regista. Come dice il titolo, è un’inchiesta sulla scomparsa dell’artista, che dopo il suo ritiro negli anni 2000 è stato progressivamente dimenticato e ignorato dal mondo culturale italiano.



Storia del cinema Modulo 1, dal 3 marzo online





---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ricerca condotta da Miraglia è partita dalla sua affiliazione con il Collectif Jeune Cinéma di Parigi, e perciò c’è un carattere internazionale di tutto il progetto (scritto e pubblicato in inglese). Il primo film di Donda, Engel und Puppen fu presentato nel 1975 a Oberhausen e venne proiettato nuovamente a Rotterdam nel 2020, segno che c’è stato ed esiste ancora un interesse anche all’estero per il regista. Nel 2007 Donda presentò Esercizi di cinema alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, e da quel momento fu inattivo, ritirandosi nel suo paese in Friuli. Già prima della sua scomparsa nel 2023 però iniziava una lenta riscoperta, di cui Donda Retrieved: Inquiry Into a Disappearance è un passo significativo.



Storia del cinema Modulo 1, dal 3 marzo online



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Il 6 marzo, alla Mediateca Cinemazero di Pordenone, l’autore presenterà il libro e saranno proiettati due cortometraggi di Ellis Donda, Come cinema e Non vado a scuola, digitalizzati per l’occasione. Il volume è l’esito di “Ellis Donda. Patrimonio di un intellettuale friulano”, un progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzato da Adriatico Book Club in partenariato con Casa del Cinema di Trieste, Cinemazero e Collectif Jeune Cinéma.

Donda Retrieved: Inquiry Into a Disappearance

di Stefano Miraglia

Adriatico Book Club

192 p.

16 euro su lafeltrinelli.it

Articoli Correlati: