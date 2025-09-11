

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Un lungo piano sequenza che da Piccadilly Circus arriva fino ad un elegante teatro del West End dove i membri della famiglia Crawley stanno assistendo all’ultimo spettacolo di Noel Coward e dell’ormai amico Guy Dexter. La sequenza iniziale di Downton Abbey. il gran finale è quasi programmatica: racconta il legame con la serie (rifacensosiosi alle vicende del film precedente), cita certi passaggi del primo episodio e al contempo impedisce al cinema propriamente di entrare in campo, quasi bloccato all’ingresso del palco teatrale. Come a dire che il mondo creato quindici anni fa dall’autore Julian Fellowes segue regole proprie anche quando “trasloca” al cinema.

Ma forse questi minuti iniziali sono anche una profezia, il segnale che qualcosa resiste comunque, malgrado tutto, in quel mondo. C’è in effetti un certo coraggio nel voler chiudere la saga di Downton Abbey assecondando il caos, spingendo i nobili Crawley quasi a forza nella crisi finanziaria degli anni ’30. Downton e l’eredità dei Crawley sono infatti in pericolo: Harold Levison, zio del lato americano della famiglia, fratello di Lady Grantham è stato colpito duramente dalla crisi e vorrebbe convincere i Crawley ad aiutarlo a recuperare i soldi di famiglia persi, anche a rischio di rinunciare a tutto ciò che la famiglia ha costruito in questi anni. Per farlo si farà aiutare da Gus Sambrook, misterioso amico ed imprenditore che cercherà di portare Lady Mary, alle prese con le conseguenze sociali del suo divorzio, dalla loro parte.



CERCHI UNA BORSA DI STUDIO IN CINEMA?? Invia un video o un soggetto e vinci fino a 2.000€ da utilizzare in Filmmaking, Postproduzione e Sceneggiatura





-----------------------------------------------------------------

Certo è ovvio che quello di Downton Abbey: Il gran finale sia un coraggio tutto sui generis, declinato nella solita, certo affascinante forma da iniziati della serie, quasi capricciosa nello sfiorare spunti densissimi da raccontare, da portare in scena (la crisi economica, il malcontento politico, la caduta del vecchio mondo nobiliare) e spingerli ostinatamente fuori campo, affrontarli col solito understatement dei Crawley, che si confronta con ogni crisi a suon di dialoghi scritti con la solita cura di Fellowes e tè sorbiti nei salotti buoni.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forse Downton Abbey. Il gran finale rappresenta, più che il commiato da un mondo, l’occasione per confermare gli elementi essenziali della sua cosmogonia, la narrazione volutamente fuori dal tempo, l’equilibrio rispettoso tra le classi, il sentimento di conservatorismo illuminato centrale nella scrittura del suo creatore.

Ecco che la fine di Downton Abbey è allora soprattutto un ultimo affondo nel suo spazio rassicurante, stabile, che neanche per un momento vuole assumere un passo diverso dal solito tanto nella scrittura (che in effetti quando accelera perde facilmente il controllo), quanto nella forma, preferendo forse raccontarsi per la prima volta come sistema “chiuso”, in cui tutto si tiene, tutto cambia per restare com’è (come la fiera campionaria, decisa, per una volta l’anno, da un consiglio in cui convivono nobili e camerieri) piuttosto che come vera e propria chiusura narrativa.



DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, il corso online dal 13 ottobre



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accettare il mondo di Julian Fellowes significa insomma accettarne in toto le sue luci ma anche le sue ombre, le sue idiosincrasie, la sua orgogliosa rigidità. Ed è un po’ un’occasione sprecata, non solo perché il film non cede mai ma rischia troppo spesso di girare a vuoto, ma anche perché perde l’occasione di lasciare spazio d’azione agli attori, di costruire sul loro portato sentimentale, sulla sintonia maturata in anni di lavoro sul set, di accogliere, più semplicemente, un po’ di sano, improvviso disordine “costruttivo”, tutti elementi che avrebbero potuto permesso di ripensare gli spazi della serie in modo nuovo, per l’ultima volta.

Dopotutto, basta che in scena restino solo i membri della famiglia Crawley, che Hugh Bonneville si lanci in un monologo sul saper fare un passo indietro o che il film, improvvisamente, venga scosso da un numero musicale perché tutta la rigidità sparisca, il racconto prenda il volo ed il mondo di Julian Fellowes sembri un po’ più simile al nostro.

Titolo originale: Downton Abbey: The Grand Finale

Regia: Simon Curtis

Interpreti: Michelle Dockery, Joely Richardson, Paul Giamatti, Dominic West, Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Alessandro Nivola, Joanne Froggatt, Allen Leech, Phyllis Logan, Jim Carter, Sophie McShera, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Raquel Cassidy, Robert James-Collier, Simon Russell Beale

Distribuzione: Universal Pictures

Durata: 123′

Origine: UK, 2025

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------