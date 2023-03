OPEN DAY, QUADRIENNALE E TRIENNALE DI CINEMA, PRENOTATI!



È stato un lancio di dadi Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Uno di quelli fortunati. Non vi era alcun danno da infliggere, creatura da affrontare, parete da scalare o furto da compiere; la missione affidata a Jonathan Goldstein e John Francis Daley era assai più complessa: riportare D&D sul grande schermo dopo il fragoroso flop del 2002 firmato Courtney Solomon. Non un affare per deboli di cuore o avventurieri alle prime armi, bensì un’impresa da veri Dungeon Masters.



È un film divertente Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri; anzi, molto divertente. “Cazzaro” al punto giusto, nella migliore accezione possibile del termine. E rappresenta il punto d’arrivo di una campagna ideata nel 1974 dalle menti di Gary Gygax e Dave Arneson; aggiornata – in edizioni plurime – adattata (romanzi, fumetti, serie televisive, videogiochi), citata a più riprese (Stranger Things) e oggi, finalmente, degnamente omaggiata anche in sala.



Parlare di D&D significa sondare le potenzialità dell’immaginazione e dell’immagine; sognare bizzarre creature, vagare per magiche terre, abitare mirabolanti avventure. Il viaggio di Goldstein e Daley ha inizio in una segreta (e come poteva essere altrimenti?). Un carcere nella Valle del Vento Gelido, dove il bardo Edgin Darvis (Chris Pine) e la fedele amica Holga Kilgore (Michelle Rodriguez) stanno scontando la pena per un colpo fallito un paio d’anni prima. Una fuga rocambolesca darà il via ad altrettanto rocambolesche peripezie, nel corso delle quali Edgin e Holga incroceranno il sentiero della druida Doric (Sophia Lillis), del giovane stregone Simon (Justice Smith) e di un paladino, Xenk (Regé-Jean Page). Arrivando a comporre una improbabile squadra di falliti che, lungo la strada per la città di Neverwinter – nel tentativo di recuperare la figlia di Edgin, Kira (Chloe Coleman), insieme ad un prezioso artefatto – si troverà ad affrontare il viscido truffatore Forge (Hugh Grant) e la temibile maga rossa Sofina (Daisy Head).

Lande desolate, boschi lussureggianti, castelli e antichi cimiteri; Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri vagabonda con i suoi (anti)eroi, visitando sperduti villaggi e spingendosi fin nel sottosuolo, fra ponti pericolanti e draghi fuori forma; strizzando l’occhio ai nerd di vecchia data – i personaggi accrescono le proprie abilità lungo il percorso quasi accumulassero punti esperienza – e accompagnando i neofiti all’interno di un mondo scanzonato, esplosivo mix di azione al cardiopalma ed esilaranti frangenti comici – vedasi la sequenza in compagnia dei cadaveri.

Un mondo che sin dai suoi albori attinge a piene mani all’epica del fantasy classico, offrendone però una versione volutamente “posticcia” – una versione Wish – da fiera di paese o serata in taverna tra amici. Una terra di mezzo meravigliosamente guascona, popolata d’avventure e PG costantemente intercambiabili, virtualmente infiniti (o quasi) e ri-assemblabili. La versione cinematografica dei quali, almeno nella versione offertaci da Goldstein e Daley, non ha paura di dialogare con il più o meno recente passato di genere. Dalle traversie targate Fraser a cavallo del millennio e primi anni 2000 (La Mummia e seguiti); fino ad arrivare all’allegra combriccola di malfattori Marvel pensata da Gunn a difesa della galassia (Edgin pare il gemello multiversale di Star-Lord).

Perchè il fallimento – con i suoi degni rappresentanti – è la chiave del successo di D&D. Davanti e dietro la macchina da presa. Seduti attorno ad un tavolo o imbambolati in sala. Per vivere quell’incantesimo, dimenticarlo e ricominciare a giocare.

Titolo originale: Dungeons & Dragons – Honor Among Thieves

Regia: Jonathan Goldstein e John Francis Daley

Interpreti: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head, Sophia Eleni, Bryan Larkin, Kenneth Collard

Distribuzione: Eagle Pictures

Durata: 134′

Origine: USA, Canada, UK, Islanda, Australia 2023

