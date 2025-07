SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





Ad Hou Hsiao-hsien basta una sola inquadratura in continuità per presentare le coordinate su cui fonda Dust in the Wind, e lo spartito espressivo con cui le racconta. La soggettiva che apre il film, quella di un treno che oltrepassa placidamente un sentiero di montagna immerso nel verde di una natura incontaminata, stabilisce sin da subito il ruolo preminente che l’ambiente – e più in generale i paesaggi che i protagonisti attraverseranno nel corso del racconto – acquisisce da una prospettiva tanto tematica quanto drammaturgica. Il rapporto spazio-individuo, nonché le relazioni quasi simbiotiche che gli adolescenti Ah-yuan e Ah-yun (inquadrati in seconda battuta all’interno della locomotiva) instaureranno con i vari luoghi di una Taiwan in cerca di un senso di stabilità collettiva, si caricano agli occhi del grande cineasta di proprietà deliberatamente trasformative: come se la loro stessa immanenza, enfatizzata dalla stasi che governa l’isola negli anni ’60 dopo le tensioni socio-politiche delle decadi precedenti, fungesse da propulsore e cassa di risonanza delle micro-trasformazioni che la giovane coppia di ragazzi sarà chiamata ad esperire quotidianamente nel contatto con spazi in via di rifondazione. Capaci qui di materializzare le crisi, le inquietudini e i processi psichici di chi li attraversa, anche grazie al potere altamente nostalgico dei ricordi di cui sembrano essere fisicamente intrisi.



Come in tutte le migliori opere della New Wave taiwanese, tarate sulla volontà dei filmmaker di raccontare, con un registro naturalistico e solo parzialmente evocativo, la vita quotidiana dei cittadini alle prese con le (enormi) evoluzioni storiche del paese, anche in Dust in the Wind è la risonanza tra luoghi e persone, filtrata sia in spazi urbani che bucolici attraverso uno sguardo di stampo perlopiù elegiaco, a tracciare le mappe emotive dei personaggi, e i discorsi (linguistici e talvolta anche antropologici) che Hou si propone qui di delineare. E proprio l’immagine discussa in partenza, talmente folgorante da essere citata da grandi cineasti estremo-orientali quali Lee Chang-dong (in Peppermint Candy), Bong Joon-ho (in Memorie di un assassino) e Bi Gan (in Kaili Blues), permette al maestro di calare sin da subito la narrazione in un’atmosfera sospesa, trasformatrice, atta ad ospitare i corpi di adolescenti dalle identità sfuggenti e in continua evoluzione, e a raccontarne la maturazione in spazi pregni di uno spirito nostalgico: dato dalla commistione di realismo e ricordi, su cui buona parte delle opere del Nuovo Cinema Taiwanese strutturano le estasianti vertigini con cui ci stregano la mente.

A differenza del precedente trittico formato da I ragazzi di Fengkuei (1983), A Summer at Granpa’s (1984) e A Time to Live a Time to Die (1985), dove erano i ricordi d’infanzia dello stesso Hou a creare un ritratto idilliaco del passato (personale e collettivo) di Taiwan, ora in Dust in The Wind è la biografia semi-romanzata dello sceneggiatore Wu Nien-jen, autore di alcune delle opere più simboliche della New Wave taiwanese (compreso il debutto di Edward Yang), a fungere da viatico di passaggio della simbiosi spazio-individuo, e delle atmosfere catartiche che abbracciano i giovani personaggi del racconto, ora avvolti in un reticolo sociale/geografico che appare tanto accentrante quanto sfuggente. A pensarci bene, finché Ah-yuan e Ah-yun si trovano immersi all’inizio del film negli ambienti montani di Chiufen, sembrano di fatto connessi da un filo impossibile da recidere, come se la complicità che li unisce fosse talmente intrinseca ai loro corpi, da risultare parte integrante delle loro personalità e del modo in cui si presentano al mondo. Ma è nel momento in cui si trasferiscono negli spazi urbani di Taipei per lavorare rispettivamente in una tipografia e in una sartoria in modo da aiutare economicamente le loro famiglie, che questo legame subisce un’inversione improvvisa. Ciò che appariva destinato a coincidere per l’eternità su uno stesso piano emotivo-esistenziale (cioè la prossimità emozionale dei due ragazzi, e quindi le loro vite) si tramuta adesso in quella stessa spirale di incertezze che andrà a creare una distanza (forse incolmabile?) tra la disorientata coppia di protagonisti. Un fenomeno che accende in un istante l’anima dello spettatore proprio perché Hou, anche in virtù di quel deflagrante realismo poetico di cui ha caricato il film sin dall’inquadratura iniziale, arriva ora a declinarlo in un’ottica più apertamente comunitaria: dove i corpi dei protagonisti, da testimoni delle esperienze adolescenziali di un singolo autore, si fanno emblema e testamento delle esistenze quotidiane di un intero popolo.



Non è un caso, infatti, che il secondo viaggio in treno, quello di ritorno verso Chiufen poco prima che il ragazzo parta per il militare, appaia così spiritualmente diverso rispetto al primo, nonostante sia messo in scena tramite le medesime grammatiche di linguaggio (cioè inquadratura in continuità, assoluta profondità di campo e illuminazione naturalistica) che avevano accompagnato l’incipit di Dust in the Wind. Qui Ah-yuan e Ah-yun sembrano separati da una barriera improvvisamente infrangibile, la cui “presenza” è giustificata proprio dalle micro-trasformazioni che la grande metropoli – e la spazialità soffocante che la contraddistingue – ha esercitato invisibilmente sulle loro vite, divenendo poi inarrestabili nel momento in cui il ragazzo raggiungerà i suoi commilitoni nella lontana Quemoy, su cui soggiornerà per tre lunghi anni. Ed è questo continuo accumulo di incomprensioni reciproche e desideri inespressi, che permette ad Hou non solo di riflettere nei due protagonisti il corpus di insicurezze che i cittadini di una Taiwan-in-transizione (cioè quella degli anni Sessanta) si portavano ancora dietro in piena Legge Marziale: ma che gli consente anche di esaltare, grazie ad un senso di intimità quasi tattile, il carattere temporaneo dell’adolescenza e dei ricordi di gioventù. Non più equiparati a mera polvere nel vento.

Titolo originale: Lian Lian Feng Chen

Regia: Hou Hsiao-hsien

Interpreti: Wang Chien-wen, Hsin Shu-fen, Li Tian-lu, Ju Lin, Mei Fang, Grace Chen Shu-fang, Yang Li-yin, Lawrence Ko Yu-len, Danny Deng, Wu Ping-nan

Distribuzione: Raiplay

Durata: 109′

Origine: Taiwan, 1986

