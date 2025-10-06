Dwayne Johnson e Benny Safdie ancora insieme
L’attore reciterà in Lizard Music, un nuovo progetto da un romanzo di Daniel Pinkwater che il regista di The Smashing Machine dedica ai suoi figli.
Dopo il successo festivaliero di The Smashing Machine – Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia del 2025 e in uscita nelle sale italiane il 19 novembre – Benny Safdie sceglie ancora Dwayne Johnson. L’attore e il regista torneranno, infatti, a collaborare per Lizard Music, un progetto che – come spiega lo stesso Safdie a Deadline – nasce dal desiderio di creare un film per i suoi due figli: “Voglio poter mostrare loro qualcosa, voglio poter avere un dialogo con loro“. Il regista ha anche spiegato che vorrebbe trasmettere ai suoi figli le stesse sensazioni che ha provato girando The Smashing Machine: “Dopo questo film – se funziona per te – esci dal cinema con una grande sensazione di pienezza. Pensi: ‘Non è meravigliosa la vita? Siamo vivi ed è bellissimo!’“.
Lizard Music, un adattamento dell’omonimo romanzo del 1976 di Daniel Pinkwater, è la storia di un ragazzo che scopre una misteriosa trasmissione notturna in cui delle lucertole suonano una musica ultraterrena, segnale di un misterioso mondo nascosto. In cerca di risposte, il protagonista incontra presto Chicken Man e la sua gallina settantenne, Claudia. Insieme, i tre partono alla caccia di una società segreta tramite un viaggio di formazione che li porterà alla scoperta di mondi invisibili e di un prezioso legame di amicizia.
Dwayne Johnson ha rivelato che interpreterà proprio l’anziano Chicken Man, un “eccentrico e bizzarro” ruolo in preparazione del quale starebbe già lavorando ad una nuova trasformazione corporea. L’attore, infatti, dopo aver affrontato un intenso percorso di preparazione fisica ed attoriale per incarnare al meglio l’imponente lottatore Mark Kerr, sembrerebbe nuovamente pronto a mostrare la sua dedizione al mestiere e la sua determinazione ad esser considerato più seriamente nel mondo del cinema. Pur cambiando radicalmente registro rispetto al film del suo esordio in solitaria – la drammatica vita di uno sportivo quello, una bizzarra fiaba per bambini questo – Lizard Music sembrerebbe quindi riproporre, già a partire dal titolo, alcune delle caratteristiche dell’opera Safdie: dall’attenzione particolare alla musica alla rivalutazione artistica di un attore popolare come Johnson.