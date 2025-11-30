È iniziata la nostalgia per gli anni 2000?

L’11 settembre, Internet, Facebook, i primi cellulari, gli SMS, la PlayStation 2, l’euro, il movimento No Global e il G8 di Genova, Britney Spears, i reality show: gli ultimi anni ‘90 e i primi del 2000 sono stati teatro di alcuni dei più grandi cambiamenti sociali, politici, economici e culturali a livello mondiale, molti dei quali hanno poi contribuito a dare forma al mondo di oggi. Forse proprio per questo, negli ultimi anni, il cinema sembra stare tornando a indagare quel periodo mutaforma, pieno di contraddizioni interne, di ottimismo ma anche di timori, di aspettative disattese e promesse infrante.



È ancora presto per parlare di filone e soprattutto di nostalgia, anche perché i cosiddetti “aughts” o “Y2K” (come vengono chiamati in inglese) sono stati segnati da avvenimenti che rendono più difficile guardarli con gli stessi occhi con cui, grazie anche all’enorme popolarità raggiunta da Stranger Things, si guarda ora agli anni ‘80.



L’ultimo lungometraggio di Alex Garland, per esempio, intitolato Warfare – Tempo di guerra, è una critica non troppo velata alla guerra in Iraq voluta dal Presidente Bush nel pieno del panico statunitense post 9/11. The Smashing Machine, il biopic di Benny Safdie con Dwayne Johnson di prossima uscita, racconta invece le difficoltà vissute dai professionisti di arti marziali miste (MMA) prima che la disciplina guadagnasse visibilità verso il 2005-2006. In questo caso l’ambientazione temporale non è troppo centrale, ma nemmeno inquadrata in una cornice particolarmente positiva, anzi.

Se esiste un capostipite di questa tendenza, con ogni probabilità si tratta di Lady Bird, il debutto alla regia di Greta Gerwig del 2017 su una liceale che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà economiche della famiglia, un burrascoso rapporto con la madre, i primi amori fallimentari e la scelta del college. Il tutto in un’America, quella del 2002, ancora provata dagli attentati alle Torri Gemelle e quindi spaventata, depressa e complottista. Dopo il successo del film – 80 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget di 10 e cinque candidature agli Oscar – ne sono arrivati altri, che hanno esplorato la stessa epoca ma declinandola all’interno dell’horror (Y2K, The grudge), dei cinecomic (Madame Web) e del thriller (Saltburn), oltre che dell’animazione (Red della Pixar) e del teen drama (il nostrano Un anno di scuola, presentato a Venezia 82).



Piuttosto che sull’ambientazione, un certo grado di nostalgia per gli inizi del nuovo millennio emerge in altri contenuti che ne richiamano il mood e ne ricalcano forme narrative ed estetica. Basti pensare a The Pitt, la serie tv fresca della vittoria agli Emmy, che mescola ideologicamente due prodotti seminali della televisione americana di quegli anni: il medical drama di E.R. – Medici in prima linea – con cui tra l’altro condivide lo stesso protagonista, Noah Wyle – e la struttura di 24, l’action-thriller dove ogni episodio era un’ora nella vita di Jack Bauer (Kiefer Sutherland) e ogni stagione una giornata. I remake/sequel di Una mamma per amica (2016), Gossip Girl (2021) e di Cruel Intentions (2024) rientrano nella stessa categoria, così come certi teen drama (Outer Banks, eco di The O.C. e Dawson’s Creek, o Mercoledì) e gli annunciati reboot di Buffy l’ammazzavampiri – guidato dalla stessa interprete di Buffy, Sarah Michelle Gellar, e dalla regista premio Oscar Chloé Zhao – e di Harry Potter.