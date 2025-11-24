È morta Ornella Vanoni

La cantante e attrice italiana si è spenta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco lo scorso 21 novembre. Ripercorriamo la sua carriera fatta di oltre cento album e numerosi brani di successo



Regalatevi i corsi di cinema con il Black Friday di Sentieri selvaggi!



----------------------------

--------------------------------------------------------

Ornella Vanoni è morta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco. La cantante e attrice italiana si è spenta lo scorso 21 novembre nella sua casa di Milano: lo ha annunciato il figlio Cristiano Ardenzi in un necrologio sul Corriere della Sera. Nel corso della sua carriera, Vanoni ha pubblicato più di cento dischi, spaziando dal pop alla musica brasiliana al jazz, e venduto 65 milioni di copie, oltre a prendere parte diverse volte al Festival di Sanremo. Dopo i saluti di ieri alla camera ardente, i funerali si terranno oggi alle 14.45 presso la chiesa di San Marco, a Milano.



Corso online GIRARE UN DOCUMENTARIO, dal 3 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------

Nata nel 1934 in una famiglia benestante (il padre era un imprenditore farmaceutico), prima di entrare nel mondo dello spettacolo Ornella Vanoni ha frequentato diversi collegi in Svizzera, Francia e Regno Unito, con il desiderio di diventare estetista. Poi, la passione per il teatro: nel 1953 torna a Milano per frequentare l’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro diretto da Giorgio Strehler, il suo primo amore. Nel 1956 fa il suo debutto come attrice in Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello, iniziando a cantare l’anno seguente e sviluppando un repertorio di brani sulla malavita che finiscono nella sua prima incisione discografica (Le canzoni della malavita, 1958).



Il Black Friday dello Shop di Sentieri selvaggi! Oltre 200 prodotti scontati dal 30% al 50%



----------------------------

--------------------------------------------------------

Nel 1960 incontra Gino Paoli, con cui instaura una collaborazione artistica che si sviluppa in una relazione tormentata: lui (all’epoca sposato) le scrive la celebre canzone Senza fine, ma lei poco dopo sposa l’impresario teatrale Luciano Ardenzi. L’amore per Paoli confluisce tuttavia nel brano Cercami, il suo primo successo commerciale, inserito all’interno del primo album, Ornella Vanoni, pubblicato nel 1961.