È morta Ornella Vanoni
La cantante e attrice italiana si è spenta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco lo scorso 21 novembre. Ripercorriamo la sua carriera fatta di oltre cento album e numerosi brani di successo
Ornella Vanoni è morta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco. La cantante e attrice italiana si è spenta lo scorso 21 novembre nella sua casa di Milano: lo ha annunciato il figlio Cristiano Ardenzi in un necrologio sul Corriere della Sera. Nel corso della sua carriera, Vanoni ha pubblicato più di cento dischi, spaziando dal pop alla musica brasiliana al jazz, e venduto 65 milioni di copie, oltre a prendere parte diverse volte al Festival di Sanremo. Dopo i saluti di ieri alla camera ardente, i funerali si terranno oggi alle 14.45 presso la chiesa di San Marco, a Milano.
Nata nel 1934 in una famiglia benestante (il padre era un imprenditore farmaceutico), prima di entrare nel mondo dello spettacolo Ornella Vanoni ha frequentato diversi collegi in Svizzera, Francia e Regno Unito, con il desiderio di diventare estetista. Poi, la passione per il teatro: nel 1953 torna a Milano per frequentare l’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro diretto da Giorgio Strehler, il suo primo amore. Nel 1956 fa il suo debutto come attrice in Sei personaggi in cerca di autore di Pirandello, iniziando a cantare l’anno seguente e sviluppando un repertorio di brani sulla malavita che finiscono nella sua prima incisione discografica (Le canzoni della malavita, 1958).
Nel 1960 incontra Gino Paoli, con cui instaura una collaborazione artistica che si sviluppa in una relazione tormentata: lui (all’epoca sposato) le scrive la celebre canzone Senza fine, ma lei poco dopo sposa l’impresario teatrale Luciano Ardenzi. L’amore per Paoli confluisce tuttavia nel brano Cercami, il suo primo successo commerciale, inserito all’interno del primo album, Ornella Vanoni, pubblicato nel 1961.
Negli anni Sessanta e Settanta prosegue sia la carriera teatrale che quella musicale, con pezzi di successo come Tristezza, Una ragione in più e L’appuntamento. Iniziano le partecipazioni al Festival di Sanremo e a vari programmi televisivi, oltre che cinematografiche: nel 1961 ottiene un piccolo ruolo in Romolo e Remo di Sergio Corbucci, ma il suo primo film da coprotagonista è I viaggiatori della sera, diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, mentre negli ultimi anni ha recitato in Ma che bella sorpresa (2015) e 7 donne e un mistero (2021), entrambi di Alessandro Genovesi. Sempre nel 2021 si è anche raccontata nel documentario Senza fine, diretto da Elisa Fuksas.
I suoi brani, inoltre, sono stati spesso inseriti all’interno di colonne sonore, anche di film internazionali: è il caso di Senza fine, scelto da Robert Aldrich per Il volo della fenice (1965), o di L’appuntamento, che compare sia in Tony Arzenta (1973) di Duccio Tessari, sia in Ocean’s Twelve (2004), di Steven Soderberg. Altri singoli invece Vanoni li ha scritti appositamente per il cinema, come Quei giorni insieme a te di Riz Ortolani per il thriller Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci.
Moltissime personalità italiane hanno reso omaggio alla cantante, tra cui Fabio Fazio, Orietta Berti, Gianna Nannini, Cesare Cremonini e Fiorella Mannoia, oltre al nipote Matteo Ardenzi, che l’ha ricordata a Vanity Fair: “Prima di essere una grande artista, un grande personaggio pubblico, la nonna era una nonna e una mamma. […] È stata un esempio di forza, di ironia, di resilienza, di vita. Nel suo modo di stare al mondo lei ci offriva una lezione continua. Porterò con me la sua voce, e tanto di lei sarà anche nella mia futura famiglia”.