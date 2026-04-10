Il rapper e DJ americano Afrika Bambaataa è morto all’età di 67 anni. Il musicista è deceduto a Filadelfia intorno alle 3 del mattino, ora locale, a causa di complicazioni legate al cancro, secondo quanto riportato da TMZ. L’Hip-Hop Alliance, gruppo guidato dal musicista Kurtis Blow, ha scritto: “oggi piangiamo la scomparsa di uno degli artefici della cultura hip-hop, Afrika Bambaataa. In qualità di fondatore della Universal Zulu Nation, Afrika Bambaataa ha contribuito a plasmare l’identità iniziale dell’hip-hop come movimento globale radicato nella pace, nell’unità, nell’amore e nel divertimento“.



Corso online SCRIPT SUPERVISOR, dal 20 aprile



---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il gruppo ha anche preso atto delle accuse di abusi su minori mosse contro il cantante. “Allo stesso tempo, riconosciamo che la sua eredità è complessa ed è stata oggetto di discussioni approfondite all’interno della nostra comunità. In quanto organizzazione impegnata a favore della verità, della responsabilità e della salvaguardia della cultura hip hop, riteniamo importante dare spazio a tutte le voci, continuando al contempo a valorizzare ciò che dà forza e protegge le persone“.

Bambaataa crebbe nelle Bronx River Houses, un complesso di edilizia popolare nel quartiere Soundview. Nel 2017 raccontò alla Red Bull Music Academy che nonostante i suoi genitori fossero newyorkesi, le sue origini erano caraibiche. Da giovane entrò a far parte dei Black Spades, una banda di strada all’epoca in forte espansione. Inoltre, confessò a Red Bull che la sua visione del mondo iniziò a cambiare dopo aver vinto un concorso scolastico che gli garantì un viaggio in Africa. Alla fine degli anni ’70 fondò il collettivo hip-hop Universal Zulu Nation, ispirato dal “padre dell’hip-hop” DJ Kool Herc e, soprattutto, dallo spirito di solidarietà del popolo Zulu, originario del Sudafrica.

Nel 1982, Bambaataa iniziò a suonare musica elettronica come componente del gruppo Ebn Ozn. Traeva ispirazione da gruppi elettronici europei come i Kraftwerk (Trans-Europe Express, Numbers), la band tedesca che campionò nel suo celebre Planet Rock. Il singolo divenne un successo nelle discoteche e contribuì ad affermare l’electro funk come genere musicale. Fondò la Zulu Nation, diceva, per promuovere la pace e l’unità. Ha inoltre reso popolare il termine “hip-hop”, definendolo come un insieme di quattro componenti distinte: il DJing, l’MCing, il breaking e i graffiti.



Corso online di COLOR CORRECTION, dal 17 aprile



-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma nel 2016 le accuse di abusi sessuali nei confronti di Bambaataa sono diventate di dominio pubblico, quando l’attivista politico ed ex dirigente dell’industria musicale Ronald Savage lo accusò di ripetuti abusi, scatenando una reazione a catena: lo scorso anno Rolling Stone riportava che, oltre a Savage, altri 12 uomini lo avessero accusato di aver subito abusi sessuali. In risposta, Bambaataa descrisse le accuse come “prive di fondamento e codarde“, implicando un presunto tentativo di rovinare deliberatamente la sua reputazione. In questo quadro Shamsideen Shariyf Ali Bey, ex guardia del corpo di Bambaataa, rivelò di aver visto spesso il DJ insieme ad adolescenti durante i tour. Nel maggio 2025, un querelante anonimo ha accusato Bambaataa di quattro anni di abusi sessuali iniziati nel 1992, quando il querelante aveva 12 anni. Il musicista ha poi perso la causa civile per contumacia, non essendosi presentato al processo.



Corso online SCRIPT SUPERVISOR, dal 20 aprile



-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articoli Correlati: