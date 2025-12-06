È morto Cary-Hiroyuki Tagawa

È morto, all’età di 75 anni, l’attore giapponese naturalizzato statunitense Cary-Hiroyuki Tagawa, conosciuto per i suoi ruoli in Mortal Kombat e nella serie Prime Video L’uomo nell’alto castello. Il decesso, ha comunicato la famiglia, è avvenuto a causa di un ictus, il secondo di cui Tagawa aveva sofferto di recente. “Si è spento pacificamente circondato dalla famiglia […]. Grazie a voi, meravigliosi fan, la sua anima vivrà per sempre attraverso le vostre memorie e il vostro supporto”, si legge sui profili social dell’attore.



Nato a Tokyo nel 1950, Tagawa era figlio di un’attrice giapponese e di un soldato nippo-americano che militava nell’esercito degli Stati Uniti. Dopo un’infanzia passata a seguire il padre nei vari trasferimenti tra Louisiana, North Carolina e Texas, finalmente si stabilisce in California, dove inizia a recitare e, parallelamente, a prendere lezioni di arti marziali.

Il suo primo ruolo di rilievo arriva nel film di Bernardo Bertolucci L’ultimo imperatore, del 1987. Due anni (e diversi ingaggi come guest star televisiva) più tardi, prende parte al film di James Bond 007 – Vendetta privata, il secondo e ultimo film della saga con protagonista Timothy Dalton. In seguito recita nei panni di un boss della Yakuza in Resa dei conti a Little Tokyo, film action con Dolph Lundgren e Brandon Lee, ed entra nel cast di Sol levante, adattamento dell’omonimo romanzo di Michael Crichton con Sean Connery e Wesley Snipes.



Nel corso della sua carriera ha partecipato a film come Vampires di John Carpenter, Pearl Harbor di Michael Bay, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton e Memorie di una geisha di Rob Marshall. Il suo ruolo più famoso, tuttavia, è quello dello stregone Shang Tsung, apparso per la prima volta nel live action della saga videoludica Mortal Kombat, diretto da Paul W. S. Anderson nel 1995. Tagawa ha poi ripreso la parte diversi anni più tardi nella webserie del 2013 Mortal Kombat: Legacy e, infine, come doppiatore nel videogioco del 2019 Mortal Kombat 11.

In televisione, negli ultimi anni aveva raggiunto una nuova notorietà grazie alla serie L’uomo nell’alto castello, ucronia che immaginava un mondo in cui la Germania nazista aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale e governava gli Stati Uniti, dove l’attore interpretava il ministro del commercio Nobosuke Tagomi. Il suo ultimo ruolo risale invece al 2023, come voce del maestro Eiji nella serie animata Netflix Blue Eye Samurai.

