É morto Chuck Norris

“Chuck Norris non è morto. Ha semplicemente deciso di prendersi una vacanza in paradiso”. L’attore si è spento a 86 anni venerdì mattina alle Hawaii. Era stato ricoverato in ospedale qualche giorno prima. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia tramite i social dell’attore che ne ha sottolineato l’affetto e l’umanità nel privato. “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia.”



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Norris ha avuto una carriera singolare nel cinema d’azione americano che lo ha portato ad essere amato e rispettato. A differenza di molti suoi colleghi, la credibilità sullo schermo era dovuta al percorso sportivo precedente al cinema. Norris è infatti diventato famoso prima come campione e allenatore di arti marziali – con cinture nere di judo, jiu-jitsu brasiliano, karate, taekwondo e altre discipline – e poi ha sfondato nel cinema.



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Nel 1958 entra nella United States Air Force come poliziotto e viene trasferito all’Osan Air Base, in Corea del Sud. É proprio qui che acquista il soprannome di “Chuck” e inizia il suo allenamento di Tangsudo e jujitsu. Tornato negli Stati Uniti, partecipa a competizioni di arti marziali vincendo diversi campionati importanti e guadagnandosi la fama di campione. In questo periodo inizia anche ad allenare alcune star di Hollywood e apre una catena di scuole di karate e di taekwondo. É tra gli allievi delle sue scuole che conoscerà Chad McQueen e suo padre Steve, che lo esortano a seguire corsi di recitazione per farsi strada nel mondo del cinema. In occasione di una sua dimostrazione di arti marziali a Long Beach, in California, incontra Bruce Lee, con cui stringe una forte amicizia e lo propone nel ruolo del suo avversario per il film La via del drago del 1972. Iconica la scena del film in cui i personaggi di Lee e Norris si affrontano all’interno del Colosseo a Roma.