É morto Chuck Norris
Il celebre attore di Walker, Texas Ranger e artista marziale se ne è andato a 86 anni. Una carriera tra tatami, grande schermo, televisione e meme
“Chuck Norris non è morto. Ha semplicemente deciso di prendersi una vacanza in paradiso”. L’attore si è spento a 86 anni venerdì mattina alle Hawaii. Era stato ricoverato in ospedale qualche giorno prima. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia tramite i social dell’attore che ne ha sottolineato l’affetto e l’umanità nel privato. “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia.”
Norris ha avuto una carriera singolare nel cinema d’azione americano che lo ha portato ad essere amato e rispettato. A differenza di molti suoi colleghi, la credibilità sullo schermo era dovuta al percorso sportivo precedente al cinema. Norris è infatti diventato famoso prima come campione e allenatore di arti marziali – con cinture nere di judo, jiu-jitsu brasiliano, karate, taekwondo e altre discipline – e poi ha sfondato nel cinema.
Nel 1958 entra nella United States Air Force come poliziotto e viene trasferito all’Osan Air Base, in Corea del Sud. É proprio qui che acquista il soprannome di “Chuck” e inizia il suo allenamento di Tangsudo e jujitsu. Tornato negli Stati Uniti, partecipa a competizioni di arti marziali vincendo diversi campionati importanti e guadagnandosi la fama di campione. In questo periodo inizia anche ad allenare alcune star di Hollywood e apre una catena di scuole di karate e di taekwondo. É tra gli allievi delle sue scuole che conoscerà Chad McQueen e suo padre Steve, che lo esortano a seguire corsi di recitazione per farsi strada nel mondo del cinema. In occasione di una sua dimostrazione di arti marziali a Long Beach, in California, incontra Bruce Lee, con cui stringe una forte amicizia e lo propone nel ruolo del suo avversario per il film La via del drago del 1972. Iconica la scena del film in cui i personaggi di Lee e Norris si affrontano all’interno del Colosseo a Roma.
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Norris inizia poi a collezionare ruoli da protagonista in film d’azione come Breaker! Breaker!, Good Guys Wear Black e A Force of One. La sua carriera cinematografica esplode in definitiva alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80 grazie a una serie di successi d’azione per la Cannon Films: Missing in Action, Delta Force e Code of Silence. Proprio mentre la fama cinematografica andava scemando, Norris, con una mossa indovinata, passa alla televisione con Walker, Texas Ranger, la serie della CBS ispirata al suo film Una magnum per McQuade, andata in onda dal 1993 al 2001 e diventata un vero e proprio fenomeno di culto. È a questa serie a cui Norris deve una nuova giovinezza e la viralità. Dipinto come l’uomo invincibile, simbolo della mascolinità americana più autentica, si ritrova protagonista di uno dei primi meme esistenti.
I Chuck Norris facts (le curiosità su Chuck Norris) è stato uno dei trend più longevi della storia della viralità. Consisteva nella diffusione di notizie inventate e inverosimili sull’attore principalmente legati alle sua forza appunto. Tra i più celebri: “Quando era bambino Chuck Norris dava 10 euro di paghetta ai suoi genitori”; “Quando era alle medie Chuck Norris giocava spesso al gioco della bottiglia: con una mano teneva ferma la bottiglia, con l’altra faceva girare il pianeta”; “ Le lacrime di Chuck Norris curano il cancro, il problema è che lui non ha mai pianto”. È allo stesso modo che i fan stanno celebrando l’attore in queste ore. Sotto i contenuti che riguardano la sua morte l’affetto viene trasmesso con l’allegria che ha sempre contraddistinto il personaggio: “Non è stato il paradiso a prendersi Chuck Norris. È stato Chuck Norris a prendersi il paradiso”.