È morto Enrico Lucherini, il più popolare press agent delle star

Si è spento ieri a Roma a 92 anni. Celebre per le sue lucherinate (finti scandali, falsi scoop) è stato una figura centrale del cinema italiano per oltre 60 anni.



Si è spento ieri a Roma Enrico Lucherini, il primo e più celebre press agent delle star. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 8 agosto. Ha rappresentato la memoria storica del cinema italiano degli ultimi 70 anni e tutti i divi volevano sempre lavorare con lui. Era celebre per quelle che venivano definite ‘lucherinate’, finti scandali, falsi scoop come la love story tra Richard Burton e Florinda Bolkan o creava eventi ad arte come lo sfondamento della porta d’ingresso di Sophia Loren al Festival di Cannes per La ciociara, il rogo della parrucca di Sandra Milo e ha accompagnato Claudia Cardinale sempre sulla Croisette per promuovere Il Gattopardo con al guinzaglio un leopardo vero che aveva trovato in un circo vicino.



Con i suoi inconfondibili occhiali colorati, ha fatto alimentato il divismo nel cinema italiano anche creando competizioni (famose quelle tra felliniani e viscontiani), litigi, ma anche un interesse enorme da parte della stampa non solo attorno al film ma a tutto quello che gli girava attorno. Oltre a Fellini, anche lui è stato uno degli artefici della Dolce Vita romana di via Veneto; è stato infatti alla Fontana di Trevi la notte in cui Fellini ha girato la celebre scena in cui Anita Ekberg dice a Marcello Mastroianni: “Marcello, come here!”. Con l’inseparabile socio Matteo Spinola ha pubblicato il libro di aneddoti C’era questo, c’era quello edito da Mondadori nel 1984 e lo stesso titolo è stato al centro di un programma che i due hanno condotto su Telemontecarlo nel 1990. La sua figura è stata al centro dei documentari Enrico LXXV. Lucherini a Venezia (2007) di Antonello Sarno ed Enrico Lucherini. Ne ho fatte di tutti i colori (2014) di Marco Spagnoli. Tra le sue altre pubblicazioni va ricordato Purché se ne parli. Dietro le quinte di 50 anni di cinema italiano edito da Palombi e pubblicato in occasione della mostra a lui dedicata all’Ara Pacis di Roma dal 13 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013 e da una sua idea è nato Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca (1976) di Mario Morra, antologia delle pellicole della Titanus dal 1946 al 1974 che è stato un sorprendente successo al box office.



