È morto Frank Gehry, l’architetto del decostruttivismo
L’archistar che ha progettato il Museo Guggenheim di Bilbao e la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles è morto dopo una breve malattia respiratoria all’età di 96 anni
L’architetto che ha progettato il Guggenheim Museum in Spagna e la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles è morto venerdì all’età di 96 anni nella sua casa di Santa Monica, in California. L’artista si è spento dopo una breve malattia respiratoria, come riportato dal suo capo di gabinetto Meaghan Lloyd. Frank Gehry, canadese naturalizzato americano, è stato uno dei primi ad abbracciare le potenzialità del design al computer e ha inaugurato uno stile esuberante e distintivo, fatto di virtuosità, stravaganti e sorprendenti collisioni di forme.
Nato a Toronto il 28 febbraio 1929 da una famiglia ebrea della classe operaia, Frank Owen Goldberg si trasferisce a Los Angeles da adolescente per studiare ceramica all’Università della California, per poi passare all’architettura dopo che un insegnante lo introdusse all’opera di Raphael Soriano, un progettista del modernismo del dopoguerra. Completa quindi gli studi presso la Harvard Graduate School of Design, e appena laureato cambia il suo cognome in Gehry per evitare atti di antisemitismo, come da lui raccontato.
Gehry ha lavorato per diversi anni come progettista di medio livello presso uno studio specializzato in centri commerciali prima di aprire il proprio studio nel 1962. Da lì, avviene la rottura con i tradizionali principi architettonici di simmetria grazie all’utilizzo di forme geometriche non convenzionali e materiali grezzi in uno stile oggi noto come decostruttivismo. In particolare, con la ristrutturazione della sua casa a Santa Monica, realizzata con materiali grezzi e poco convenzionali, infastidisce i vicini che addirittura chiedono di abbatterla ma contemporaneamente attira per la prima volta l’attenzione della critica.
Nel 1989, all’età di 60 anni, Gehry riceve il massimo riconoscimento del settore, il premio Pritzker per l’architettura, per il suo impegno nella vita. La giuria del Pritzker in quell’occasione ha affermato che il suo lavoro possiede un’estetica “altamente raffinata, sofisticata e avventurosa”.
La svolta internazionale di Gehry arriva con il Guggenheim che trasforma la città di Bilbao, incrementando il turismo e l’economia locale. Realizzato in lastre di titanio, pietra calcarea e vetro, il museo fu immediatamente celebrato come una meraviglia moderna. Altre città hanno cercato di replicare il suo successo, denominato “effetto Bilbao”, dove gli investimenti in un’arte audace potevano rivitalizzare le economie in difficoltà.
Il suo lavoro a Bilbao lo consacra e in seguito progetta strutture iconiche in città di tutto il mondo: il Jay Pritzker Pavilion nel Millennium Park di Chicago, la Gehry Tower in Germania e la Fondazione Louis Vuitton a Parigi. A Praga, i cechi chiamano il suo elegante progetto di un edificio per uffici “Fred e Ginger”: le due torri cilindriche, una solida e l’altra di vetro, sembrano infatti stringersi in vita, come ballerini.
Il fenomeno culturale partito da Frank Gehry è stato certificato anche da un episodio del 2005 dei Simpson, in cui Springfield invita Gehry, che ha dato voce a se stesso nel cartone animato, a progettare una nuova sala concerti. Nell’episodio, la forma della sala concerti è scherzosamente ispirata a una lettera che l’architetto aveva accartocciato.
Gehry lascia la seconda moglie Berta Aguilera e i due figli Sam, anch’egli architetto, e Alejandro, artista.