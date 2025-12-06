È morto Frank Gehry, l’architetto del decostruttivismo

L’archistar che ha progettato il Museo Guggenheim di Bilbao e la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles è morto dopo una breve malattia respiratoria all’età di 96 anni

L’architetto che ha progettato il Guggenheim Museum in Spagna e la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles è morto venerdì all’età di 96 anni nella sua casa di Santa Monica, in California. L’artista si è spento dopo una breve malattia respiratoria, come riportato dal suo capo di gabinetto Meaghan Lloyd. Frank Gehry, canadese naturalizzato americano, è stato uno dei primi ad abbracciare le potenzialità del design al computer e ha inaugurato uno stile esuberante e distintivo, fatto di virtuosità, stravaganti e sorprendenti collisioni di forme.