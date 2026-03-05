È morto il fumettista Jacopo Camagni

Bolognese del 1977, ha iniziato presto la sua carriera, illustrando per Lupin, Marvel, Star Wars e firmando storie urban fantasy

Domenica scorsa il fumettista Jacopo Camagni è venuto a mancare all’età di 48 anni a causa di alcune complicazioni durante un intervento chirurgico. Nato a Bologna nel 1977, era noto sia in Italia che all’estero, ha collaborato con celebri case editrici statunitensi e firmato suoi progetti seriali.



Laboratorio per attori, per il casting. Dall’11 aprile





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esordisce molto giovane alla fine degli anni Novanta su Mondo Naif, scrivendo insieme a Massimiliano De Giovanni. Mondo Naif è stata una miniserie a fumetti del 1996, edita prima da Star Comics e poi da Kappa Edizioni, che ha raccontato Bologna e il suo immaginario attraverso i disegni di molti giovani autori dell’epoca.



Corso di MONTAGGIO con Adobe Premiere, a Roma dal 18 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal 2003 Camagni si inserisce in progetti internazionali. Ha l’opportunità di illustrare un volume della collana Lupin III Millennium collaborando con il suo creatore, il mangaka Monkey Punch, e negli ultimi anni firma anche qualche serie Marvel come Deadpool, X-Men, Occhio di Falco, Captain Marvel, Star Wars.



Corso Laboratorio di Ripresa Video e Fotografia, dall’11 marzo





----------------------------

--------------------------------------------------------

In Italia è divenuto celebre per due serie create da lui e Marco B. Bucci, composte da tre volumi ciascuna. Nomen Omen, edita nel 2017 da Panini, ha avuto molto successo anche all’estero grazie alla pubblicazione da parte della casa editrice statunitense Image Comics, che ha finanziato anche il sequel, Arcadia.



Corso di Regia in presenza a Roma dal 17 marzo





---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nel 2022 Sergio Bonelli Editore pubblica Simulacri, una serie in quattro volumi che vede Camagni scrivere insieme a Bucci e Eleonora Caruso sui disegni di Flavia Biondi e Giulio Macaione. Anche in Simulacri l’oggetto del racconto è un’indagine sulla giovinezza contemporanea, intrisa di misteri e segreti. Nel 2023 sempre per Sergio Bonelli il fumettista ha firmato il numero 47 della serie di Dylan Dog, scritto da Paola Barbato. La città di Bologna, l’associazione politica queer Cassero (in cui Camagni era attivista) e la comunità tutta dei fumettisti lo hanno salutato e ricordato in questi giorni. Articoli Correlati: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative La tua email *

Località da cui scrivi

Confermo di aver letto la privacy policy di Sentieri Selvaggi

