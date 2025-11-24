È morto Jimmy Cliff, mito giamaicano

Il musicista giamaicano si è spento a 81 anni: con The Harder They Come portò il reggae nel mondo. L’artista che aprì la strada a Bob Marley e rese globale il suono di un’isola intera



È morto all’età di 81 anni Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano. Ancor prima del successo mondiale di Bob Marley, Cliff, con la sua musica, diffondeva l’animo della dance-island davvero a tutti. Si è spento a seguito di una grave polmonite seguita da un attacco epilettico, ha annunciato la moglie Latifa Chambers in un post su Instagram. Il successo arriva nel 1972 con il film The Harder They Come di Perry Henzell, una produzione indipendente che fece conoscere il reggae al mondo intero. Qui Cliff interpreta un giovane giamaicano che si trasferisce dalla campagna alla città per cercare fortuna come cantante. Il film rimase nelle sale per molti mesi, merito anche della colonna sonora scritta dallo stesso Cliff in cui erano incluse tracce divenute poi iconiche come Many Rivers to Cross e Sitting in Limbo.



Brani come You Can Get It If You Really Want, I Can See Clearly Now, Hurricane Hattie, Wonderful World, Beautiful People, Vietnam (che Bob Dylan giudicò “la miglior canzone di protesta che avesse mai sentito”) hanno contribuito negli anni Sessanta a formare un immaginario collettivo intorno a un genere vitale ed energico, che incarnava in pieno quello spirito anticapitalista e libero dagli schemi occidentali. Cliff è stato una delle voci più riconoscibili di quell’epoca, insieme a Bob Marley, Peter Tosh e Dennis Brown.



Nel corso della sua carriera ha vinto due Grammy: miglior registrazione reggae nel 1986 per Cliff Hanger e miglior album reggae nel 2013 per Rebirth. Nel 1990 appare in un altro film, Programmato per uccidere con Steven Seagal, dove esegue il brano John Crow.

L’attuale primo ministro giamaicano lo ha ricordato così: “Ha raccontato la nostra storia con onestà e anima. La sua musica ha sostenuto le persone nei momenti difficili, ha ispirato generazioni e ha contribuito a plasmare il rispetto globale di cui la cultura giamaicana gode oggi”.