È morto Mirko Locatelli

Il regista Mirko Locatelli è morto dopo una breve malattia il 31 maggio a Casarzo Monferrato (Asti). Classe 1974, aveva compiuto 50 anni lo scorso ottobre. Pur essendo originario di Milano, da diverso tempo il cineasta si era trasferito in Piemonte, dove con la compagna, la sceneggiatrice e produttrice Giuditta Tarantelli – con cui aveva fondato la casa di produzione Officina Film – ha dato luogo ad una sorta di factory, dove riceveva spesso le visite di colleghi e amici.



Diventato tetraplegico in adolescenza in seguito ad un incidente stradale, ha conseguito la laurea in studi umanistici presso l’Università degli studi di Milano. Negli anni successivi ha quindi lavorato come giornalista, scrivendo tra gli altri per Vivimilano del Corriere della Sera, salvo poi focalizzare le proprie attenzioni proprio sul cinema. Durante la sua carriera Mirko Locatelli ha poi combattuto per dare risalto a temi come la disabilità e l’adolescenza, che sono poi diventati parte integrante di diverse sue opere.

A partire dai primi anni 2000 realizza quindi i suoi primi film, tra cui il mediometraggio Come prima (2004) e i documentari Il sogno del viaggio e Crisalidi (entrambi datati 2005). Nel 2008 arriva invece il suo esordio con un lungometraggio di finzione, Il primo giorno d’inverno, presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 65ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La sua opera seconda I corpi estranei, prodotta dalla Strani Film fondata dallo stesso Mirko Locatelli nel 2013, viene invece selezionata per la Festa del Cinema nello stesso anno. Così come già avvenuto per i due film precedenti, prosegue con Isabelle (2018) la collaborazione con Giuditta Tarantelli, nelle vesti di co-sceneggiatrice e produttrice, con il copione del lungometraggio che viene premiato al Montreal World Film Festival. La sua ultima pellicola invece, La memoria del mondo, arriva nel 2022, presentata al Torino Film Festival.

Negli ultimi tempi Mirko Locatelli stava lavorando ad un nuovo film, Nel nostro Giardino, racconto meta-cinematografico in cui una sceneggiatrice ed un regista accolgono nella propria casa di campagna due fratelli rimasti soli. “Ci siamo domandati che cosa accada ogni giorno nel nostro giardino, la risposta è stata chiara: facciamo cinema” aveva dichiarato a tal proposito “Perché è dalla quotidianità che le storie germinano e si sviluppano fino a sbocciare, come in un giardino meraviglioso e imprevedibile”.



