È morto Omero Antonutti

È morto ad Udine l’attore e doppiatore Omero Antonutti.

Nato a Basiliano (Friuli Venezia Giulia) nel 1935, esordì al cinema nel 1966 con un piccolo ruolo in Le Piacevoli Notti di Crispino e Lucignani ma divenne noto al pubblico nel 1977, quando interpretò Efisio Ledda, il tirannico genitore del protagonista nel film dei fratelli Taviani Padre Padrone. Proprio con i fratelli Taviani Antonutti stabilì un lungo sodalizio artistico: con loro girò Kaos, La Notte di San Lorenzo, Good Morning Babilonia e Tu ridi. Ma fu diretto anche da altri grandi registi come Marco Bellocchio (La visione del sabba), Luigi Comencini (La Donna della domenica) e Spike Lee (Miracolo a Sant’Anna). Fu apprezzato anche in film come Benvenuto Presidente, I Banchieri di Dio (dove interpretava Roberto Calvi), Farinelli-Voce Regina di Gérard Corbiau e Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, nel ruolo del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.