È morto Ozzy Osbourne

E pensare che con il concerto d’addio del 5 luglio a Birmingham Ozzy Osbourne ci ha salutati per l’ultima volta davvero. L’ultimo Go fucking crazy con la band e l’uomo che hanno inventato l’heavy metal. Il cantante si è spento il 22 luglio all’età di 76 anni nella sua casa di Buckinghamshire, circondato dai familiari. Da tempo lottava con gravi problemi di salute, tra cui il morbo di Parkinson e le complicazioni legate a un intervento alla colonna vertebrale. In una dichiarazione della famiglia Osbourne si legge: “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”.



Osbourne è stato uno dei personaggi più influenti del rock, icona molto più di altri. Innovatore inconsapevole, showman imprevedibile. Nato come John Michael Osbourne ad Aston un quartiere operaio di Birmingham nel 1948, il cantante cresce in una famiglia modesta, con entrambi i genitori operai. Vive un’infanzia turbolenta dalla povertà e da traumi profondi, infatti all’età di 11 anni fu vittima di abusi sessuali. In gioventù finì anche in carcere per furto con scasso, esperienza che ricordava con: “Non ero bravo in quello. Ero fottutamente inutile”. Questo contesto urbano e industriale influenza il suono dei Black Sabbath, la band che fonda alla fine degli anni ’60 con il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler e il batterista Bill Ward. Il nome Black Sabbath viene scelto in riferimento al film I tre volti della paura di Mario Bava, distribuito in inglese proprio come Black Sabbath, per marcare immaginario horror fatto di occultismo e atmosfere gotiche.

L’album d’esordio del 1970, Black Sabbath, e nello stesso anno Paranoid, disco contenente pezzi immortali come Iron Man e War Pigs, e poi nel 1971 Master of Reality. Osbourne registra altri cinque album con i Sabbath, prima di essere licenziato nel 1979 a causa del suo abuso di alcol e droghe e sostituito da Ronnie James Dio. Con l’inizio della carriera solista sua carriera solista gli viene affibbiato il titolo di Prince of Darkness. A partire da Blizzard of Ozz, pubblica tredici album in studio, con successi come Crazy Train, Bark at the Moon e No More Tears. La sua figura diventa anche mitologica per episodi surreali come quando nel 1982, durante un concerto in Iowa, morde la testa a un pipistrello morto, credendo fosse un oggetto di scena. Un anno prima stesso incidente con due colombe in una riunione con la casa discografica. Tra la fine degli anni ottanta e novanta alterna periodi di successi e cadute ma nei primi anni duemila, la sua popolarità conosce una nuova impennata grazie al reality The Osbournes, in onda su MTV dal 2002 al 2005, che racconta con tono ironico e sopra le righe la quotidianità di Ozzy, della moglie Sharon e dei figli Jack e Kelly, trasformando la loro vita familiare in uno show cult.



Nello stesso periodo iniziano i problemi di salute. Nel 2003 un incidente in quad lo lascia quasi paralizzato. Nonostante questo, continua a registrare e a esibirsi. Nel 2019 viene annunciato il suo ultimo tour, No More Tours 2, poi cancellato a causa della sua fragilità fisica, infatti un anno dopo annuncia di aver ricevuto una diagnosi di Parkinson. A conclusione di una carriera e di una vita leggendaria, il concerto d’addio al Villa Park di Birmingham, che ha visto Osbourne riunirsi con Butler, Iommi e Ward. Ozzy seduto su un trono ha ricordato al mondo intero chi è con le parole “I am Iron Man, go fucking crazy!”, quasi a suggellare con quel grido la fine di un’era, quella del metallo.



