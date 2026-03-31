È stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Stranger Things: Tales from ’85, la nuova serie animata ambientata nell’universo creato dai Duffer Brothers. Il progetto rappresenta uno spin-off del celebre show Netflix e si colloca cronologicamente tra la seconda e la terza stagione, riportando i fan nella Hawkins del 1985. La serie debutterà su Netflix il 23 aprile 2026. Il trailer, già molto discusso online, sembra puntare su un equilibrio tra nostalgia anni ’80, spirito d’avventura e nuove paure, confermando la volontà di mantenere vivo uno dei franchise più iconici degli ultimi anni.



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Dal punto di vista produttivo, Tales from ’85 è guidato da Eric Robles, con i Duffer Brothers coinvolti come produttori esecutivi. L’obiettivo è quello di espandere il mondo di Stranger Things raccontando nuove storie all’interno della stessa linea temporale, arricchendo così la mitologia della saga senza alterarne gli eventi principali.



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Dal trailer emerge subito un’apparente normalità: dopo gli eventi precedenti, la cittadina sembra aver ritrovato un fragile equilibrio. Tuttavia, come da tradizione, la quiete è destinata a durare poco. Nuove minacce, infatti, iniziano a emergere, suggerendo che qualcosa proveniente dal Sottosopra sia sopravvissuto e stia tornando a colpire. La serie segue ancora una volta il gruppo di protagonisti – Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max – alle prese con un mistero inedito che combina elementi scientifici e soprannaturali. Il trailer anticipa creature mai viste prima, nate da una fusione tra esperimenti di laboratorio e materia del Sottosopra, segnando un’evoluzione nel tipo di orrore presentato nella saga.



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Tra le immagini più suggestive spicca un mostro nascosto sotto la neve, ispirato ai grandi classici del cinema horror. L’atmosfera richiama sia il tono inquietante della serie originale sia una nuova impronta visiva più vicina all’animazione, con un mix di avventura e paura che strizza l’occhio anche a un pubblico più ampio. Accanto ai volti noti, il trailer introduce anche nuovi personaggi, tra cui Nikki Baxter, una ragazza misteriosa destinata a unirsi al gruppo e a giocare un ruolo chiave nella storia. Non mancheranno inoltre figure familiari come Hopper e Steve, a conferma della volontà di mantenere un forte legame con la serie principale.

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