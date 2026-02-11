Emmanuel Carrère: uno scrittore che viaggia tra parole e immagini

Dagli inizi come critico cinematografico negli anni ’70 all’ultima collaborazione con Assayas per Il mago del cremlino, la carriera dello scrittore francese si è sempre divisa tra cinema e letteratura

Il cinema accompagna Emmanuel Carrère fin dall’inizio, molto prima che il suo nome venisse associato ai bestseller o agli adattamenti per lo schermo. Prima di affermarsi come scrittore, Carrère infatti si forma come critico cinematografico alla fine degli anni Settanta, scrivendo tra il 1979 e il 1985 per riviste francesi di riferimento come Positif e Télérama. Un rapporto precoce e continuativo, che nel tempo si è declinato in forme diverse, dalla scrittura alla sceneggiatura, fino alla regia. È in questa traiettoria che si inserisce anche Il mago del Cremlino. Le origini di Putin di Olivier Assayas, in uscita il 12 febbraio nelle sale italiane. Per adattare il romanzo di Giuliano da Empoli, Assayas ha coinvolto Carrère alla sceneggiatura – offrendogli anche un cameo nel film – in un progetto che racconta la formazione politica di Vladimir Putin, con Jude Law nel ruolo del presidente russo accanto a Paul Dano e Alicia Vikander.



Negli stessi anni della critica cinematografica, Carrère inizia anche la sua vera carriera, cioè quella di scrittore, esordendo nella narrativa negli anni Ottanta ma il successo e l’attenzione internazionale arrivano con L’Avversario nel 2000, seguito da libri che ne consolidano il nome come Un romanzo russo, Vite che non sono la mia, Limonov e, più recentemente, Yoga. Un fortunato percorso letterario che si sviluppa in parallelo al suo rapporto con il cinema, senza mai separarsene del tutto. In un’intervista, spiega meglio questa sua duplice veste: “Prima di tutto io sono uno scrittore, felice di avere questa terza opportunità con il cinema. Sono linguaggi diversi. Per me scrivere è più naturale. Non mi considero un regista brillante, mi riconosco una qualità: non mi piace dirigere troppo, preferisco lasciare che le persone portino il proprio talento”.



Come accennato in precedenza, Carrère dirige tre film diversi tra loro. Retour à Kotelnitch è un documentario che nasce da un viaggio in Russia e dal confronto con una comunità segnata da un fatto di cronaca, mescolando osservazione e racconto personale. Con L’amore sospetto passa alla finzione, adattando il proprio romanzo in una dramma interpretato da Vincent Lindon ed Emmanuelle Devos. In Tra due mondi torna a un cinema ancorato al reale, seguendo una scrittrice che si infiltra nel mondo del lavoro precario nel nord della Francia, con Juliette Binoche protagonista.



In definitiva, questo passaggio tra letteratura e cinema non è per Carrère una questione di ambizione, ma di curiosità metodologica. Per lui, la macchina da presa e la penna sono strumenti diversi per fare la stessa cosa, cioè osservare il reale e cercare di capire cosa muove le persone, che si tratti di politica o di un lavoro non tutelato.

