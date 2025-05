Tratto da un famoso videogame, soffre della ripetitività della situazione, ma si muove discretamente in un loop spaziotemporale per raccontare l’alienazione contemporanea. CANNES78. Séance de minuit.



La notorietà di Genki Kawamura arriva dal romanzo Se i gatti scomparissero dal mondo, bestseller con oltre due milioni di copie vendute, un’artista poliedrico che in questo progetto prova ad adattare per il grande schermo l’omonimo videogioco indie del titolo.



La trama è scarna. Un uomo, genericamente indicato come Lost man, l’uomo perduto, resta intrappolato nei sotterranei della metropolitana, un dedalo di corridoi uno uguale all’altro, stessi tabelloni pubblicitari, stessi cartelli indicativi. Ed poi le figure ripetitive, una piuttosto sinistra indicata come L’uomo che cammina ed un bambino che sembra potergli indicare la strada, una sorta di spirito guida. Unico contatto esterno è con l’ex fidanzata che gli comunica con sua somma sorpresa di essere incinta. Attivo soprattutto come produttore (Suzume, Belle, Your Name.) questo secondo lungometraggio da regista si discosta dall’esordio di A Hundred Flowers, che si interessa soprattutto del ricordo e della memoria, ma resta fedele ad un tempo non lineare ed alla fragilità umana.

Il percorso dell’eroe è fatto di ostacoli insidie ed anomalie che come nel gioco dell’oca ti rimandano alla casella di partenza, in un giro infinito con minime variazioni e drastiche conseguenze. Nel loop spaziale crollano le coordinate cronologiche e la realtà collassa a causa delle allucinazioni sonore e visive provocate dall’ambiente claustrofobico e le asettiche pareti bianche. Atmosfere adatte a moltiplicare il senso di inquietudine. La sottotrama sentimentale mette ordine nella vicenda personale del protagonista, diventa una proiezione della mente, sogno divinatorio, un legame tra i pezzi di un puzzle che poco a poco si compone sullo schermo a fornire un quadro d’insieme sui frammenti. Exit 8 soffre naturalmente della ripetitività della situazione, nonostante utilizzi ogni mezzo per scongiurare i cali di tensione, ogni porta chiusa che si apre improvvisamente, ogni nuovo mostro da affrontare. Ma se il labirinto contribuisce in negativo, invece si ribalta e gioca un ruolo positivo nel caratterizzare la discesa nel subconscio, nel sommerso amalgama di desiderio ed inquietudine. Un viaggio che contiene anche un messaggio politico, con una prima scena emblematica che mostra un treno della subway piena di gente impegnata a controllare lo smartphone, gli occhi rapiti dallo schermo, le orecchie stordita dalle cuffie, mentre una mamma tiene in braccio il suo bambino che piange e qualcuno la aggredisce verbalmente sotto gli occhi di tante persone indifferenti. I temi sono l’alienazione e l’isolamento, quell’incapacità di prendersi delle responsabilità in questo metodico rimandare le scelte, e sul coraggio, necessaria risorsa per continuare a vivere.

