Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



È sorprendente l’entrata e la recente evoluzione di Apple nel mondo del cinema. Con F1 di Joseph Kosinski, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota veterano costretto a collaborare con un giovane arrivista della Formula 1, il colosso tecnologico sbanca al botteghino guadagnando ben 55 milioni di dollari nel primo weekend. Segnando, così, una nuova fase per Apple: più concreta, commerciale, ma senza rinunciare all’ambizione tecnica e visiva e permettendo per la prima volta una coincidenza perfetta tra gradimento del pubblico e successo economico. Il CEO di Apple, Tim Cook, si è persino unito ad Hamilton per un articolo di copertina di Variety, in cui Cook ha affermato che l’azienda è riuscita a “portare al film alcuni elementi tipicamente Apple, come la nostra tecnologia di ripresa. Il piano era di avere il supporto di tutta l’azienda, anche delle nostre attività di vendita al dettaglio e di tutto il resto“.



Ma per capire come si è arrivati fin qui, bisogna fare un passo indietro e ripercorrere il percorso di Apple nel mondo dell’audiovisivo, fatto di alti e bassi. Il business si è consolidato con il lancio di Apple TV+ nel 2019, dove ha trovato solidità. Successivamente nel mondo della produzione cinematografica si è distinto da Netflix e Amazon puntando su autorialità, cura estetica e valori forti. La prima grande scommessa arriva con The Morning Show, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, vincitrice di un premio Emmy. Successivamente Apple produce ulteriori serie di successo come For All Mankind e la comedy Ted Lasso, ma la vera svolta è CODA – I segni del cuore. Quest’ultimo rappresenta sicuramente un chiaro messaggio di centralità dell’industria hollywoodiana. Si tratta del primo e ultimo film prodotto da un servizio di streaming a ottenere l’Oscar come Miglior Film. Un risultato che ha consentito di collocare l’azienda su un piano diverso rispetto alla concorrenza, puntando sulla quantità ma anche sulla qualità e prestigio.



La sua visione strategica si è poi ulteriormente rafforzata con progetti più ambiziosi. Quando ha deciso di finanziare Killers Of The Flower Moon di Martin Scorsese, Apple ha compiuto una scelta politica non indifferente. Un gesto simbolico per una tech company che non si limita più a fare contenuti, ma che vuole sostenere il cinema. Scorsese dirige una storia apparentemente ambientata nel passato, ma scomoda e capace di suscitare grande interesse nel pubblico. Apple ha investito una cifra significativa, concedendo al regista completa libertà creativa, ottenendo così un importante riconoscimento in termini di apprezzamento e ritorno d’immagine, più che un successo economico, visto che il riscontro al botteghino è stato modesto. Anche Napoleon di Ridley Scott, si presenta come un film spettacolare e grandioso, capace di competere con i colossal delle grandi major ma che non ha avuto il successo economico sperato.

Con Argylle – La super spia, uscito nel 2024, Apple ha subito uno dei suoi flop più evidenti: un’opera pensata come un grande blockbuster d’azione con un cast stellare ma che ha incassato meno della metà dei soldi finanziati alla creazione. Un disastro commerciale e creativo che ha portato Apple, nel corso dello stesso anno, a riconsiderare la propria strategia, riducendo sia i budget che le uscite cinematografiche. Tra i flop vi sono anche Ghosted, con Chris Evans e Ana de Armas, che ha ricevuto successo unicamente su base streaming e la commedia romantica Fly Me to the Moon che non ha avuto un riscontro da parte del pubblico in sala e neanche su piattaforma.

Nel frattempo, con l’arrivo dell’Apple Vision Pro, molti ipotizzano che Apple voglia rivoluzionare la fruizione del cinema offrendo esperienze audiovisive immersive e tridimensionali, un po’ come ha fatto a suo tempo con l’iPod nella musica. Apple non è più solo un’azienda tecnologica ma sta diventando sempre più un impero culturale, e F1 ne è la dimostrazione più concreta.

Apple non ha intenzione di fermarsi. Ha già annunciato il sequel di The Family Plan, con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, ambientato durante un caotico Natale europeo. Riuscirà Apple a ripetere il successo di F1?



